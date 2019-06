Mario Hart se defiende de las críticas por la red de mercadeo a la que pertenece, pero sus socios... | VIDEO

Mario Hart da su descargo. El piloto de autos y esposo de Korina Rivadeneira publicó un extenso video a través de Instagram dando su descargo sobre la red de mercadeo que promociona y participa junto a Michelle Soifer y Christian Domínguez.

En el video, Mario Hart aclaró que la red de mercadeo no la creó él ni Michelle Soifer y que él, junto a su equipo se informó bien antes de participar en este negocio. Además, señaló que a los participantes no se les obliga a invertir dinero.

"A nadie se le obliga a invertir dinero, a nadie se le obliga a poner plata o meterla a la bolsa de valores, a invertir su ganancia o sus utilidades. En los próximos días espero que den la oportunidad, así como a los economistas, a que den información correcta sobre lo que hacemos y a gente de nuestra empresa para que puedan explicar lo que hacemos", declaró Mario Hart.

Mario Hart se defiende

Tras el mensaje, el programa Mujeres al Mando, que informó sobre la red de mercadeo, dio su respuesta. Karen Schwarz informó que el piloto se comunicó con ella un día antes para pedirle que alguno de sus socios pueda ir al programa para dar su descargo.

Karen Schwarz leyó la conversación que tuvo con Mario Hart y él le dio a la producción el nombre de dos personas que asistirían al programa: Yendri Castro y Joao Rivarola. El programa se comunicó con la primera persona y quedaron en que lo recogerían de su casa, pero algo pasó.

"El equipo de producción le escribe: 'No olvides que a las 8 envío tu movilidad'. A las 9 y 38 Yendri recién responde y dice: Buenos días, he tenido un imprevisto de salud. Las disculpas del caso. Me contactaré con Mario para reprogramar", leyó Karen Schwarz.

La conductora narró que esto se lo hicieron saber a Mario Hart. Rápidamente, el piloto los contactó con Joao Rivarola y cuando el programa le pidió a esta segunda persona llamarlo para hacer un enlace en vivo, él respondió así:

"Le escriben a Joao y él dice que no está autorizado por Yendri para poder hablar de este caso. Entonces, el productor le pregunta a Yendri que, si no puede presentarse al programa, podían enlazar por teléfono, pero dijo que tenía un cuadro de asma", contó Karen Schwarz.