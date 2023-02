¡LO APOYA! Mario Hart fue consultado sobre su posición ante las declaraciones de Rafael Cardozo, quien cuestionó a su expareja Cachaza por presumir a su nueva pareja a solo meses de terminar su compromiso y relación de 12 años. Para el piloto, la brasileña se apresuró.

“Es que habría que entrar en la relación y en los detalles de los motivos por los que terminaron la relación, yo creo que sí se apresuró”, manifestó en Mande quién mande.

Mario Hart sobre la nueva relación de Cachaza

No obstante, aclaró que Carol Reali está viviendo al máximo su nueva relación y que eso provoca que comparta todo en redes sociales.

“Debe ser producto de lo emocionada que está con su nueva relación si tu ves, cuando estaba con ¿Rafael subía tantas fotos con él y subía historias? definitivamente no lo hacía. Ahora hay una motivación especial”, explicó.

¿Qué dijo Rafael Cardozo sobre André Bankoff?

En una entrevista con Yaco Eskenazi, Rafael Cardozo afirmó que “recién” está conociendo facetas de su expareja Carol Reali y cuestionó que haya hecho pública su relación tan pronto.

“Yo la estoy conociendo ahora también, novedad para mí. (Nunca había visto esa faceta) No, ¿tú crees que la gente tiene que hacer luto? He aprendido que tú puedes enamorarte al día siguiente, no hay problema, hay que haber un luto de repente de mantenerlo en privado. Tienes que entrar a una relación respetando la anterior también , entonces no el luto de no enamorarse, ese luto no existe, te enamoras, te enamoras”, enfatizó.

TE PUEDE INTERESAR

Rafael Cardozo bromea sobre su separación de Cachaza en discoteca: “Se lo llevaron todo, hasta la perrita”

María Pía Copello ‘cuadra’ a Rafael Cardozo por pedir a Cachaza que devuelva el anillo: “De mal gusto”

Cachaza responde a Rafael Cardozo por pedirle respeto: “La vida es corta para vivir de luto”