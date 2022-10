NO LO TOLERA MÁS. Mario Hart siempre ha mostrado su postura política contra Pedro Castillo. Ante la denuncia constitucional que le abrió la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, al presidente, el exchico reality no fue ajeno a los comentarios y arremetió.

A través de su cuenta de Twitter, el ‘exguerrero’ saludó la decisión de la Fiscalía ante los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión que pesan sobre el presidente de la República.

“Y tuvo que ser una mujer la de los huevos bien puestos. ¡Gracias! ”, escribió la actual pareja de Korina Rivadeneira.

USUARIOS CHANCAN A MARIO HART

Sin embargo, los usuarios de Twitter criticaron duramente a Mario Hart por dar su opinión sobre la crisis política que vive el país.

“ ¿Cuál gracias? Si ahora depende del congreso y no tienen los votos necesarios para hacer algo”, “Si fue Lesly Saw la que dijo que se arrepiente haber estado contigo”, “Primero lee el Art. 117 de la Constitución o mejor que alguien te la lea en voz alta, no te vaya a dar otro...”, fueron algunos comentarios en redes.

