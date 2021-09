Samuel Suárez no se quedó callado ante el violento incidente que protagonizó Mario Hart contra Elías Montalvo en la última edición de Esto es Guerra. El periodista de espectáculos recordó que esta no es la pimera vez que ‘el chato’ ataca al tiktoker.

“Masivamente me están enviando estas imágenes indignantes. El ‘grandulón’ de Mario picándose y violentando a un chibolito. Por este mismo juego expulsaron a Yahaira hace unos años y cualquier acto de violencia no se justifica, se sanciona”, escribió el popular Samu en sus historias de Instarándula, ya que hasta el momento la producción de EEG no había castigado a ninguno de los dos involucrados.

“Pero si la situación hubiese sido al revés, Elías ya estuviera hasta expulsado del país”, le escribió una instachismosa dando paso a sus opiniones sobre cómo se lleva el reality de competencia de América Televisión.

“Felizmente se vio esa toma donde lo jalonea como un trapo al pobre niño, si no hasta lo victimizaban a Mario. Para que vean como no a todos se les mide con la misma vara lamentablemente. Las coronas y las argOllas existen y seguirán existiendo en la tv”, indicó Samuel Suárez.

Sin embargo, más tarde, cuando la producción de Esto es Guerra anunció que tanto Mario Hart como Elías Montalvo habían sido suspendidos del programa, Samu celebró al decisión. “Mano dura a cualquier acto violento”, escribió en sus historias.

