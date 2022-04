Mario Irivarren celebraba su cumpleaños, pero grúa se lleva su carro y le malogra la noche

DE MALAS. Mario Irivarren cumplió 31 años, en medio de las publicaciones de su ex Vania Bludau; sin embargo, el chico reality decidió no dejar que nada perturbe su día y salió con todo para celebrar su onomástico, pero no terminó de la mejor manera.

En el avance de ‘Amor y Fuego’, se puede ver que una grúa le malogró la fiesta a Mario Irivarren, ya que se puede ver que su auto fue llevado por la máquina.

En las imágenes también aparece la ‘calavera coqueta’, pero no se le escucha decir nada y camina relajado con sus amigos, pese a que se quedó sin auto.

Vania Bludau sobre Mario Irivarren: “No estoy despechada, opinarían hasta peor”

Vania Bludau emitió un comunicado en sus redes sociales a varias semanas del fin de su relación con Mario Irivarren. Cansada de las indirectas que se vienen lanzando, la modelo enfatizó que no está despechada y que ella fue la que decidió ponerle punto final a su historia.

“Aquí no hay despecho, no hay un ‘me gustaría volver’ y tengan por seguro que si tuvieran cocimiento de todo, opinarían igual que yo o peor”, indicó.

