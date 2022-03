La nueva temporada de “Esto es Guerra” se inició el pasado 21 de febrero con varias ausencias, entre ellas la de Mario Irivarren, una de las figuras icónicas del reality de competencia.

Tras romper su vínculo laboral con “EEG”, el joven visitó por primera vez el set del programa “Amor y Fuego”, donde sorprendió a más de uno al confesar que no ve el reality de competencia.

Gigi Mitre fue quien puso en aprietos al influencer al preguntarle si luego de no ser convocado ve “Esto es Guerra” desde su televisor. “La verdad que no”, respondió Mario Irivarren.

Al ser consultado sobre los motivos por lo que prefería no ver el reality, Mario aseguró que se debía a la falta de tiempo: “No estoy en mi casa por lo general a esa hora. Yo me entero todo por el Instagram. Ayer lo vi un ratito, pero no es que a las 7 de la noche esté en mi casa sentado para ver el programa”, reveló.

Mario Irivarren respondió las preguntas de los conductores de "Amor y Fuego"

Mario Irivarren: ¿Por qué no lo convocaron?

Mario Irivarren también explicó que cree saber los motivos por lo que no fue convocado para la edición 2022 de “EEG”. “Yo creo que se debe a que vengo arrastrando un par de lesiones que han afectado mi rendimiento en el programa, entonces ya se notaba una brecha entre los demás competidores”, reconoció.

Recordemos que la edición que celebra los 10 años al aire de “Esto es Guerra” se inició el pasado 21 de febrero y Yaco Eskenazi, Natalie Vértiz, Carol Reali ‘Cachaza’, Gino Pesaressi y Sully Sáenz fueron quienes estuvieron al frente de las primeras ediciones. Actualmente, María Pía Copello y Johanna San Miguel son las que permanecen en la conducción.

