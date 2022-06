¡OLVIDA BRONCAS! El portal de Instarándula compartió un video de Mario Irivarren bailando con una misteriosa rubia. Actualmente, el exchico reality se encuentra en Ibiza, en España, luego de protagonizar un escándalo mediático con su expareja Vania Bludau.

En las imágenes se puede ver a Maria Irivarren bailando salsa con la joven, aún no identificada. Según Samu Suárez, el empresario estaría modo: “Quién es Vania? No me suena” .

“De vivir romance tóxico a profesor de baile de rubia”, agregó el periodista del mencionado portal de Instagram.

Mario Irivarren es captado bailando con misteriosa rubia en Ibiza

Mario Irivarren se fue del Perú tras escándalo con Vania Bludau

Por quincena de mayo, Mario Irivarren decidió irse del país en medio del escándalo con su expareja Vania Bludau, quien lo acusó por agresión física y maltrato.

Tanto la modelo como Irivarren mostraron capturas de sus conversaciones por WhatsApp; sin embargo, el último dardo lo envió Bludau, debido a que reveló detalles íntimos de su ex en redes sociales.

“Entérate a los 20 años que tu padre tenía tres familias al mismo tiempo le afectó”, escribió en TikTok.

