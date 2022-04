Alejandra Baigorria contó que su amigo Mario Irivarren está pasando un mal momento a raíz de que Vania Bludau anunció el fin de la relación sentimental.

“Le escribí a Vania, no me gusta estar molestando porque es un momento donde una no quiere hablar con nadie, pero ella (Bludau) sabe que la quiero mucho y que cualquier cosa cuenta conmigo. A Mario lo vi en el cumpleaños de Said, está tranquilo, pero obviamente triste y es normal. Los quiero mucho a ambos, pero si (la ruptura) es para bien de los dos, está bien”, dijo en ‘América espectáculos’.

Asimismo desmintió que hayan armado la ruptura para ‘figurar’.

MARIO Y VANIA ESTARÁN EN PROGRAMA DE ETHEL: YA SE NOTABA EL CONFLICTO

Antes de anunciar el fin de su relación, Vania Bludau y Mario Irivarren estuvieron en la edición semifinal del programa ‘En esta cocina mando yo’. Ambos se enfrentaron a Jota Benz y Angie Arizaga, sin embargo, dejaron ver un encuentro polémico previo a su ruptura.

En el avance mostrado en el magazine matutino, se muestra a Vania Bluda incómoda por la lentitud del exchico reality, quien se encontraba cortando la carne. “Bien chiquito, en cuadraditos, me estás desesperando”, se le escucha decir.

Sin embargo, Mario Irivarren también le responde fuertemente “Baja y corta tú pues”. Además, en otro momento, el modelo pide callar a la modelo y le dice “Decídete pues”.

Si bien estos momentos serían parte del programa, Ethel Pozo dejó entrever que ya dejaban notar este tipo de conflictos y demostrar que su relación no iba del todo bien.

“Tienen que ver el programa porque, a veces, nos sorprende que una pareja termine una relación, pero, a veces, hay ciertas cositas que uno percibe en el ambiente, así que este domingo podrán ver el programa y estar atentos a esos mensajes subliminales”, dijo.

“Les deseo lo mejor y espero que prevalezca la amistad, ellos tuvieron ocho años de amistad, que esa amistad perdure, ya no serán pareja, pero pueden seguir siendo los grandes amigos que siempre fueron”, agregó.

