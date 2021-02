A través de sus redes sociales, Mario Irivarren ‘cuadró' a un usuario que lo cuestionó por un anuncio que publicó en sus redes sociales en el que pedía ayuda para un niño que necesitaba una donación de sangre, previo a una operación al corazón a la que se iba a someter.

Resulta que el usuario que le escribió, pedía a Mario Irivarren que sea él que done sangre para ayudar al niño, algo que el modelo no soportó y decidió aclarar el tema para no recibir más criticas de las que ya tiene por su actitud ante una reciente intervención policial.

Mario Irivarren indicó que él no pudo donar sangre por un tatuaje que se realizó hace poco, pero su pareja, Vania Bludau, si pudo donar sangre para ayudar al pequeño paciente.

TROME | Mario Irivarren responde a usuario que lo cuestionó por pedir donación de sangre para un niño

Debido a esto, Mario Irivarren dijo que los usuarios de redes sociales nunca están conformes con lo que hace y pidió que sigan ayudando a donar sangre ya que, tras su anuncio, solo una persona se llegó a comunicar con el papá del pequeño.

“¿Qué es lo que quieren? ¿Qué situación de este mundo para las personas que ven lo malo en todo? ¿Por qué cuando uno hace algo malo eso merece ser difundido en todas las plataformas y cuando haces algo bueno, eso es para ti, calladito”, dijo Mario Irivarren.

“Si tanto te molesta lo que viene de mí, bueno, haz la diferencia tu, levántate, anda al hospital y dona, hay muchos niños que lo necesitan”, agregó el modelo.

MIRA EL VIDEO:

TROME - Mario Irivarren dice que no se reconoce al ver imágenes de su intervención