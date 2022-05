RECONTRA CHAMBA. Mario Irivarren reveló detalles poco conocidos de su vida privada en entrevista con Christopher Gianotti para su canal de YouTube. El empresario contó que al salir del colegio decidió trabajar en un taller de costura, ya que su familia no podía costearle los estudios superiores.

“Era menor de edad y es complicado conseguir trabajo formal. Había acabado el cole y no tenía ni un sol, mi papá no tenía para pagarme una carrera, intentó pagarme el instituto para postular a una universidad estatal pero tampoco lo pudo pagar... me encontraba haciendo nada por la vida y le dije a mi vecino si podía darme chamba en su taller cortando hilos”, acotó.

El chico reality indicó que trabajó durante cuatro meses en el taller y ahorró para costearse su rinoplastía. “Yo quería mi nariz bonita, chambeé, no tenía nada qué hacer, pedí trabajo, ahorré mi sueldo y pagué mi operación” , dijo el último domingo.

Asimismo, detalló que tenía los deseos de estudiar y averiguó que el Grupo Delosi daba media beca a sus trabajadores para estudiar en un conocido instituto de marketing y publicidad de Lima. Es así que esperó dos años para cumplir la mayoría de edad y postuló a un KFC.

MARIO IRIVARREN ESTUDIÓ CON BECA DEL KFC

“Me inscribí en la página, me aceptaron en el trabajo, entré al KFC, esperé mis seis meses, me dieron mi beca, ingresé a la Isil, en mi primer ciclo saqué 17 ponderado, me dieron mi beca completa y así estudiaba” , indicó orgulloso.

Finalmente, Mario Irivarren destacó que las metas no se logran de la noche a la mañana y que hay que esforzarse para conseguir los sueños. “ Hay que buscárselas también, del cielo no van a caer todas las cosas”, acotó el chico reality.

TE PUEDE INTERESAR

Flavia Laos tras encontrarse con Luciana Fuster en baby shower: “Hubo descordinación, bajaron y ya no me pude ir”

Chola Chabuca llora la muerte de integrante de “El Reventonazo”: “Estamos consternados”

Tepha Loza EN VIVO sobre su relación con Sergio Peña: “Hay personas que no quiero que salgan afectadas”