El integrante de ‘Esto es guerra’, Mario Irivarren se mostró tranquilo tras ser ampayado besando a la bella modelo Vania Bludau. Aunque no quiso confirmar si han iniciado una relación señaló estar contento.

Así lo declaró para América Espectáculos donde dijo que pese a la pandemia este año ha sido muy bueno para él en lo laboral, personal y sentimental.

“Me ha grabado alguien de un celular justamente porque yo no me oculto. No doy detalles de mi vida, pero tampoco vivo escondido. No estoy haciendo nada malo, soy un joven soltero. Yo disfruto mi vida, no me oculto”, declaró Mario Irivarren.

“No doy relleno ni explicaciones porque no me gusta, pero tampoco voy escondiéndome. Estuve en un lugar público concurrido, sé que me pueden grabar, pero no me molesta. No doy detalles y lo que se ve no se pregunta. Estoy contento con todo lo que está pasando este año en lo laboral, en lo personal, en lo sentimental, ha sido un buen año para mí”, añadió contento el guerrero.

Mario Irivarren pasará el año nuevo al lado de Vania Bludau. El guerrero aseguró que ya tenían el pasaje comprado para Estados Unidos antes que sucediera algo con la bella modelo.

“Las cosas se han dado así… Yo compré los pasajes antes de que Vania venga, desde antes que nos grabara, son coincidencias de la vida”, explicó.

Vania Bludau y Mario Irivarren son ampayados besándose (Video: Instagram/Rodrigo González)