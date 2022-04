Vania Bludau regresó a Perú para ser parte de un evento tecnológico, donde se reencontró con Mario Irivarren, su expareja sentimental.

La prensa también asistió a este evento y la modelo se animó en hablar sobre el fin de su relación amorosa con el exintegrante del reality “Esto es guerra”.

Según contó Vania, su expareja era tosco y prepotente con ella. “Lo que yo he vivido, no se lo deseo a nadie. Lo que yo creo y he percibido de mi relación pasada, no la quiero volver a pasar, simplemente eso”, dijo Bludau para las cámaras de “Amor y Fuego”.

“Mario tiene un carácter muy difícil, muy prepotente, muy tosco. No hubo violencia en sí, pero sí hubo cosas toscas que no van con mi parecer de relación sana y bonita”, añadió.

MARIO IRIVARREN CONTESTA A ACUSACIONES DE MALTRATO

Por su parte, Mario Irivarren evitó responder a las preguntas de la prensa: “Sobre temas personales los resuelvo de la manera correcta, que es por interno”.

“A diferencia de ella, yo soy mucho más reservado con mis comentarios... Yo siempre mantengo la misma postura, cuando me preguntan por el tema lo esquivo y siempre digo que no voy a hablar de temas personales”, agregó.

Aldo Miyashiro: Mira la vez que respaldó a Fiorella Méndez tras la infidelidad de Pedro Loli

Recuerda la vez que Aldo Miyashiro no dudó en pronunciarse y respaldar a su compañera de trabajo Fiorella Méndez, tras infidelidad de su entonces pareja Pedro Loli.

