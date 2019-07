"Me arrepiento", dice Marisol tras sus declaraciones sobre El Gran Show de Gisela Valcárcel | VIDEO

Marisol se arrepiente. La cantante de cumbia se retracta de todo lo que dijo sobre la producción de Gisela Valcárcel tras su paso por El Gran Show en el 2015 y manifestó que jamás pensó que por haber dado una opinión sobre el caso de Susan Ochoa, todo se hiciera tan grande.

En declaraciones para el programa ' Válgame Dios', Marisol manifestó que no tuvo mala intención por contar su vivencia en El Artista del Año. "Yo solo di una opinión, no pensé que todo esto se haría algo tan fuerte o grande. No lo hice con mala intención y solo opiné lo que viví en su momento"

Marisol también dijo que no todo lo que ella vivió en El Artista del Año lo saben ella y Gisela Valcárcel y no hablaría más del tema, porque ya está en el pasado. La 'Faraona de la cumbia' quiso alejarse de la controversia para cuidar su buena relación con los medios.

"Mi paso fue muy rápido por el programa y nada... Solo fue que di una opinión. Dije lo que en algún momento... Este... No, nada. No puedo hablar. Estoy bien con los medios y con todo el mundo y ya lo dejo ahí. Ya para qué. Hay que olvidar esas cosas", declaró Marisol.

Al final, la cumbiambera se arrepintió de haber dado su opinión sobre el tema y dejó en claro que a ella no le gusta estar involucrada en polémicas así pues se presta a malos entendidos.

"Yo pasé por el programa y lo bueno o malo que viví ahí queda para mí. No quiero que la gente piense que la gente piense que esto es publicidad para mí porque no me gusta estar en estas cosas. Me arrepiento haber dado una opinión y que se haya hecho tan grande", indicó.