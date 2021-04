‘La faraona’ pone tienda de abarrotes por crisis de pandemia

A más de un año de no poder trabajar en eventos o conciertos como era de costumbre, la cantante Marisol Ramírez no se duerme en sus laureles y continúa haciendo nuevos emprendimientos para sobrellevar la crisis económica que genera la pandemia, tal es así que contó que acaba de abrir una tienda de abarrotes en Chiclayo, ciudad donde está viviendo junto a sus hijos y familia, con quienes también está cosechando frutas en la chacra para luego venderlo y solventar sus gastos.

“Sigo en Chiclayo, aquí estamos en nivel de alerta alto (por el coronavirus). Estoy en mi casa con mi familia, hemos puesto una tienda de abarrotes, así que lo que producimos va para la tienda y para la chacra”, precisó ‘La faraona’.

A su vez, la cantante contó que ha bajado de peso a raíz que está llevando una vida saludable y acompañado de una rutina de ejercicios, sin embargo, acotó que no hay ningún pretendiente rondando su corazón por el momento, pero aclaró que no le ha cerrado las puertas al amor porque le gustaría conocer a un hombre emprendedor y trabajador. Por último, anunció que continúa dando conciertos virtuales y espera con ansias que pronto se reactiven el rubro de los músicos.

¿La tienda es un nuevo emprendimiento?

Sí. También estoy cosechando mangos, ciruelas y limones. Ahí estamos, viendo mil maneras de reinventanos porque tengo que salir adelante por mis hijos. No me puedo quedar sentada, mientras tenga vida y esté sana le daré duro y seguiré trabajando.

¿Sigues dando conciertos virtuales?

Sí. Esperando con ansias que el rubro de músicos se pueda reactivar pronto. Daré un concierto por el ‘Día de la madre’, que será totalmente gratis y como parte de un regalo para mis ‘Mari fanáticas’.

Por cierto, luces más delgada…. ¿A qué se debe?

El año pasado estuve comiendo mucho, me subí 10 KG, así que desde enero me propuse bajar y ahí estamos. Estoy haciendo deporte en el gimnasio, hago funcional en la playa y me cuido en mis comidas.

Ahora que estás regia… ¿Hay algún galán en especial o pretendientes?

Gracias a Dios no aparece ni uno, además, hay mucha preocupación por el Covid – 19 y luego nos contagian, así que estoy bien como ahora. Que llegue (el galán) post vacuna, pero el día que llegue espero que sea un hombre emprendedor, una persona que trabaje y gane su platita, más no que tenga que tranzarse a la fama de una, eso ya no va conmigo. Con todo lo que he pasado, una tiene que mirar y ver con quién se mete. Ahora… (si me vuelvo a casar) mejor que sea con bienes separados.

