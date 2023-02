Maritere Braschi confirmó que muy pronto pasará a la fila de las casadas y cuenta que su novio, el empresario Guillermo Acha, la enamoró con detalles y su boda no será muy grande, ‘solo la unión de dos personas que se quieren’.

“Sí, me voy a casar dentro de muy poquito”, afirmó la figura de Latina.

¿Y cómo van los preparativos, los nervios?

Estoy tratando de relajarme y dejar todo lo de la organización a terceras personas porque si no es mucho estrés y, la verdad, quiero seguir con mi día a día. O sea yo quiero ser ese día una invitada más, no quiero ser la que está preocupada y estresada, quiero estar totalmente relajada y que la gente vaya a compartir nuestra felicidad.

¿Tu boda será lujosa como las últimas que hemos visto?

No, lo que queremos es que sea un boda cálida, entre amigos, entre gente que nos quiere.

¿Cómo te conquistó tu novio?

Bueno, él es muy detallista y eso fue parte de su estrategia para conquistar mi corazón. Es un caballero y me da absoluta libertad para hacer mi trabajo, no es dominante ni celoso.

Ustedes ya tienen 10 años juntos, se conocen a la perfección.

Sí, yo creo que estamos dando el paso en el momento donde ya no hay sorpresas de ninguno de los dos lados porque ya nos conocemos por el revés y por el derecho.

¿Y dónde será la luna de miel?

Yo tengo que regresar a trabajar el fin de semana siguiente, así que no tomaremos solo unos días. Después haremos el viajecito más largo.

Maritere también contó que su papá será quien la llevará al altar, “creo que eso será una de las mayores emociones de ese día”. Por último, Maritere invitó al público a seguir viendo los documentales por 40 años de Latina.

“Quedan 4 capítulos, que se transmiten todos los domingos a las 2 de la tarde”, finalizó.

Maritere Braschi cumplió 35 años en la televisión: “Yo sigo festejando la vida”

Maritere Braschi contó que ha cumplido 35 años en televisión, al igual que Gisela Valcárcel, y asegura que a ella no le gustan los chibolos ya que su pareja tiene su misma edad.

“Ya tengo 35 años en televisión. Yo aparecí, un poquito antes, por decir un par de años antes, después salió ‘Aló Gisela’. Así que sí técnicamente somos generacionalmente iguales”, afirmó la periodista.

Y el canal no te he hecho un homenaje.

La verdad es que yo nunca cuento mis años porque no soy de celebrarlos. Todo es tan cambiante porque he estado en diferentes programas, también he estado afuera (extranjero), entonces es un poco difícil. Yo simplemente sigo festejando la vida, trabajando y agradecida.

Pero Gisela lo celebró y Magaly también.

Sí, les mando un abrazo a las dos.

Las tres se mantienen regias. ¿Cuál es el secreto?

No sé cuál será el secreto de cada una de ellas, pero si algo podemos tener en común es que seguimos haciendo cosas, trabajando, creando.