Martha Chuquipiondo, conocida como 'Mujer Boa', es asaltada en el Centro de Lima 

Martha Chuquipiondo, la ‘Mujer Boa’, fue víctima de dos delincuentes que la asaltaron en el Centro de Lima.



“Trabajo con una aplicación de taxi con mi auto. El jueves dejé a un pasajero en el Centro de Lima y fui a una dirección diferente para recoger a otro, cuando dos tipos se subieron al carro y con lisuras pidieron que les dé el dinero de mi chamba. Como no quise, me golpearon en la mano y el pecho. Se llevaron mi celular y la plata, realmente me asusté”, dijo



(C. Ch)

EL DATO

En 2006, "La Mujer Boa" fue sentenciada a cuatro años de prisión efectiva por recibir depósitos de 250 mil dólares del exbanquero Cromwell Gálvez, quien fue condenado a ocho años de prisión por apropiarse de S/.32 millones del BBVA. Ella estuvo recluida en la prisión por dos años, mientras que él, tres.

