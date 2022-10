El actor cómico Martín Farfán aclaró que la imitación que hizo de la ‘Chilindrina’ fue con mucho respeto y que el comentario que hizo María Antonieta de las Nieves, al llamarla ‘una Chilindrina negra’ fue racista. Además, le aconsejó que sea más tolerante.

“Le recomendaría que sea más tolerante porque todo es humor. Todo es con humor, nada es con mala leche. La imitación no está hecha con mala intención, además solo se imita a los grandes personajes, que dejan marca. Yo soy hincha de toda la vecindad del Chavo y es doloroso, sobre todo, la expresión. Cómo va a decir que ‘una negra me está imitando’ es un poco discriminatorio, muy fuerte su comentario”, señaló.

¿Te molestó su comentario?

Se sintió un poco racista, debe ser por el momento de ira. Yo la entiendo porque está molesta, no le gusta que la imiten, pero creo que está de más decir ‘una Chilindrina negra’, con decir que no le gusta que la imiten, perfecto.

Crees que se refería a ti cuando mencionó a la ‘Chilindrina negra’...

Soy el único negro que la ha imitado. Yo la admiro y la respeto mucho, tengo fotos con ella. Yo trabajaba en Risas y salsa y en alguna oportunidad nos hemos tomado una fotito y todo tranquilo

A lo mejor no ha visto la imitación porque como tú dices no es una burla al personaje.

Exacto, en todo momento se le ha respetado. Jorge (Benavides) es muy respetuoso en ese sentido y cuida cada personaje porque no tiene por qué ofender a nadie. Imitar no quiere decir burlarse, tiene que ser una imitación limpia, bonita. Ahora que van hacer mis sobrinas que se querían disfrazar de Chilindrina para Halloween. Es un personaje que ha dejado marca, la gente la admira y disfruta disfrazarse de la Chilindrina. Cuántos han imitado al Chavo, a Kiko, Ñoño y nunca se ha molestado.

Como se dice ‘el que se pica, pierde’.

Exacto porque tú estás en este negocio y sabes cómo es, lógicamente no vas a permitir que te falten el respeto, pero acá no hay ningún faltamiento de respeto. Cuántos extranjeros han pasado por la secuencia del ‘casting’, hemos hecho un montón y todo tranquilo, nunca ha habido un problema.

En ‘JB en ATV’ siempre han hecho humor con mucho respeto.

Jorge cuida (que la imitación) sea respetuosa, que no ofenda a nadie y nos da las pautas de cómo debemos trabajar, sin ofender porque a mí no me gustaría que me suceda. A mí me han imitado como la ‘Bombelé’, de ‘Amador’ de la telenovela ‘Luz María’ y todo tranquilo.

