Angye Zapata y su abogada se presentaron este jueves en Magaly Tv La Firme para anunciar que formalizaron la denuncia por agresión contra el futbolista Martín Távara ante el Ministerio Público. “El día de hoy ha sido ingresada la denuncia por violencia económica, patrimonial, física y psicológica. Básicamente la denuncia ha sido formulada con los antecedentes que ella ha narrado aquí”, acotó la defensora dela bailarina.

Asimismo, explicó que los delitos que habría cometido el pelotero no van a prescribir, pese a que están denunciando meses después de las agresiones. “En este caso no solo se trata ed violencia física, que no tendría un peso si no pasó por el médico legista en su momento, sin embargo, estamos poniendo dos tipos de violencia más. Ella va tener que pasar por una pericia psicológica”, indicó.

Magaly Medina también mostró nuevas imágenes de Angye Zapata tras ser agredida por Martín Távara, las mismas que en un primer momento no había querido difundir por lo chocante de su contenido. “Tenías el rostro golpeado, un ojo morado, un puño grande que te ha caído y el labio roto también”, dijo la urraca mientras la bailarina agregó que también el rompió la dentadura.

“Esa exactamente no es la foto donde yo perdí un duente, fue otro día, esa es otra foto que me deja un poco en shock, ese morado lo llevé por muchísimos días, mi cabeza estaba rota, mi cara estaba hinchada, pero el día que yo perdí el diente fue otro día, en febrero de ete año ”, contó la víctima.

En ese sentido aseguró que no salía de su cuarto para que nadie la viera en ese estado y agregó que el Ministerio de la Mujer la está ayudando para superar el trauma y ya tiene su primera cita psicológica programada.

“Quiero dejar en claro que nunca tuve un interés económico con mi expareja, nunca me compró un carro, nunca me compró un departamento, nunca nos fuimos de viaje, nunca gocé de su situación económica”, concluyó.

Angye Zapata se quebró al ver la foto de su rostro morado, con un ojo reventado y el labio roto producto de los golpes de Martin Távara.

TE PUEDE INTERESAR

Dalia le responde a Samu por su retorno a ‘El gran show’: “Mi regreso estaba preparado, no llames show a lo que estoy pasando”

Magaly se burla de la ‘hija de Nostradamus’: “Se le vio hasta el alma a la astróloga charlatana”

Las acaloradas conversaciones de Josimar con Michelle Soifer: “Me tienes loco, estoy enamorado de ti”