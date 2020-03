Mathías Brivio se mostró furioso contra los críticos de Martín Vizcarra. El conductor de La Máscara se sumo a quienes felicitan al presidente por declarar el Estado de Emergencia tras la pandemia del Coronavirus y los 71 casos confirmados en Perú.

El conductor de La Máscara utilizó su cuenta de Instagram para dirigirse a los críticos de Martín Vizcarra. “Dejen de juzgar al presidente por lptmqlp. Que si hace porqué hace y si no hace porqué no hace. C(...) que esto no es fácil y veo a tantos genios que en su p(...) vida no le han ganado ni empatado a nadie diciendo que debe hacer el presidente. No j(...) pues y empujemos el carro hacia el mismo lado”, fue el mensaje que compartió Mathías Brivio.

El presidente de la República Martín Vizcarra tras sostener una reunión de Consejo de Ministro decidió esta noche declarar el Estado de Emergencia Nacional “por el plazo de quince (15) días, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del Coronavirus (COVID-19)”, que en nuestro país ya suman 71 casos y que iría en aumento con el paso de las horas. Además, esta medida se da luego que miles de peruanos no acataran la medida ‘quédate en casa’ para evitar la propagación del virus.

De acuerdo al Decreto Supremo de emergencia dado a conocer por el mandatario, “durante el Estado de Emergencia Nacional quedan restringidos el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f del mismo artículo de la Constitución Política del Perú”.

Asimismo, se dispone excepciones a la suspensión del derecho constitucional de tránsito: “Durante el Estado de Emergencia Nacional, sólo se podrá ejercer el derecho a la libertad de tránsito de personas hacia establecimientos de salud y farmacias, mercados de abastos, supermercados y similares, grifos y en los casos en que por razones de salud ello se justifique”.

Mensaje a la nación de Martín Vizcarra sobre el estado de emergencia

