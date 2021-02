EL MÉTODO MAURI STERN. El cantante de Magneto hizo su ingreso al programa “Yo Soy: Grandes Batallas” el 4 de enero. Su participación fue recibida con entusiasmo por los seguidores del reality de imitación. No tanto así por sus colegas, los otros integrantes del Jurado, quienes en más de una ocasión han disentido con las opiniones que expresa el mexicano sobre los retadores.

Incluso, exparticipantes del espacio televisivo han declarado en otros espacios televisivos que las críticas de Mauri Stern rozan con la humillación. Él defiende su posición con el argumento “en la adversidad se aprende, eso es también ayudarlos”. Aquí recopilamos todas las veces que el jurado fue juzgado por sus propios compañeros.

1. EL BOZAL

Cuatro días después de su llegada al programa, Katia Palma mantuvo una tensa conversación con el jurado al momento de calificar a la imitadora de Yuri, con quien el cantante fue bastante duro en varias ocasiones. Al punto de que la participante pidió no ser calificada por el mexicano.

Antes que Mauri exprese su opinión sobre la presentación de la imitadora, Katia Palma dijo “suéltenle el bozal, suéltenle el bozal” en relación a su compañero. La expresión mortificó al jurado quien le dijo a la actriz cómica que no es su competencia.

“Yo no soy tu competencia... Nosotros debemos estar unidos para sacar todo el potencial y tener artistas de calidad... Te quiero Katia, te quiero”, expresó Mauri Stern.

Mauri pelea con Katia-TROME

2. NADA ES NI BUENO, NI MALO

Maricarmen Marín y Mauri Stern también disintieron por la forma de calificar a los retadores que buscan un lugar en “Yo Soy: Grandes Batallas”. Fue el cantante quien expresó su malestar porque los participantes no lograban imitar con precisión a los artistas que habían seleccionado, un asunto imperdonable para el cantante de Magneto.

“Tienes que dominar los nervios - le dijo a a la imitadora de Ana Torroja - Yo quiero batallas, algo mediano con algo muy mal se ve bien. Eso no es lo que queremos. Me desahogué”, comentó Mauri Stern.

Sin embargo, Maricarmen Marín comentó que “nada es bueno ni malo” porque todas las presentaciones tienen “cosas interesantes” y hay que “corregir”, ya que “es nuestra función”.

Mauri Stern interrumpió a la cantante mencionando que los televidentes están “cansados” de “corregir pequeñas cosas, quieren batallas y gente (imitadores) de verdad que los impacte”.

TROME - MAURI STERN Y MARICARMEN MARÍN DISCUTIERON EN YO SOY

3. TÚ DESAFINABAS

Durante la participación del imitador de Ricardo Montaner en Yo Soy, Mauri Stern justificó la dureza de sus críticas afirmando que busca que los participantes sean la mejor versión de ellos mismos. Es en ese momento que hace referencia a Tonny Succar.

“Si vienes a ser un imitador sé el mejor, sé la mejor versión de ti. Trabaja, no estés conforme, sé el mejor, sé la mejor Yuri, sé el mejor Luis Enrique, y sí la afinación, pero tú y yo lo sabemos Tony, los mismos artistas originales desafinan”, menciona Mauri Stern.

El comentario fue aprovechado por Tony Succar para decir que ha visto muchas veces desafinar a Mauri Stern en sus presentaciones con Magneto. “Yo te he visto varios videos, Mauri, tienes razón”, dijo.

El comentario fue celebrado por los otros jurados del reality y por el presentador Christian Rivero, quien dijo que Tony le mando un “sablazo” a Mauri Stern. El cantante de Magneto indicó “vaya, pero despiértenlo también porque sólo es cara bonita y pura sonrisa. Que diga algo intenso”.

Tony Succar se la devuelve a Mauri Stern y afirma que desafinaba cuando estaba en Magneto (TROME)

4. SE LAS DEVUELVE

Mauri Stern volvió a protagonizar un tenso momento en el programa Yo Soy cuando crítico el desempeño de sus compañeros, los otros jurados del reality. El cantante considera que son muy benevolentes con los participantes.

El hecho sucedió tras la participación del imitador del cantante Luis Enrique. Katia Palma, Maricarmen Marín y Tony Succar elogiaron la participación de José Guillermo, los comentarios mortificaron a Mauri Stern, quien no considera que el imitador se asemeje al salsero.

“Me desconcierta un poco mis compañeros, dicen la cosa técnica, pero siento que se nos olvida que estamos en un concurso de imitación”, mencionó Mauri Stern sobre las críticas que hicieron Katia Palma, Maricarmen Marín y Tony Succar.

Mauri Stern arremete contra sus compañeros del jurado- TROME

5. LOS HUMILLAS

Durante la presentación de Rosangela Montenegro, quien desafió al imitador de Juan Luis Guerra con su interpretación de “Tusa”, Mauri Stern hizo expresiones que mostraban su rechazo a la presentación. Al turno de expresar sus críticas, el cantante de Magneto dijo que no podía darle una crítica constructiva.

“No es que yo quiero maltratar, yo quiero disfrutar (...) de esta manera ¿Cómo te puedo ayudar? no puedo en un minuto. Hay niñas de cuatro años que cantan la canción mejor que ella, regrésate a tu casa. Estoy esperando que venga Manson, Juan Gabriel (...) Es lo que es, lo haces bien o lo haces mal”, mencionó Mauri Stern.

Maricarmen Marín se mostró desencajada con las declaraciones de Mauri Stern. “Yo quiero decir algo muy chiquitito a mis compañeros del jurado: Nuestra función es sacar lo mejor del participante. Esa es nuestra función. Todos los participantes que llegan a esta competencia llegan siendo aficionados, pero nuestra función es sacar lo mejor de ellos, limitémonos a darles esas devoluciones, aquí lo importante es construir. No dañemos a los participantes”, señaló la cantante.

Mauri Stern le replicó el comentario y le dijo que en la adversidad se aprende. Maricarmen lo interrumpió “pero no en la humillación”. La mención a esta palabra enervó al cantante de Magneto que continuó defendiendo su crítica. “No lo hizo bien, esa campaña de humillación hace que no progresemos, no estoy hablando de su persona, te amo como a todos los seres humanos, no te estoy humillando”.

Mauri Stern y Maricarmen Marín pelean en Yo Soy -TROME