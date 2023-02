Paula Marijuán es una actriz y modelo argentina que se hizo conocida en nuestro país debido a que tuvo un breve y polémico romance con Mauricio Diez Canseco, con quien además tiene un hijo; sin embargo, despareció de la farándula limeña y aquí te contamos qué fue de su vida y a qué se dedica actualmente.

¿Quién es Paula Marijuan y cómo se hizo conocida en Perú?

Paula Marijuan llegó desde Argentina a inicios del año 2000. Fue modelo en algunos espacios televisivos, luego se convirtió en actriz y también llegó a ser conductora de televisión en programas como el magazine “Qué tal mañana” y el humorístico “A reír”.

Sin embargo, alcanzó mayor popularidad cuando inició su relación con Mauricio Diez Canseco, dueño de los locales de Rústica, a mediados de 2005 debido a que se le acusó de haberse metido en la relación que el empresario tenía con Daysi Ontaneda y de haber provocado la ruptura de la pareja.

Si bien el romance de ambos fue breve, producto de él tuvieron a Massimo, que es el único hijo de Paula Marijuan y el quinto hijo del popular ‘Brad Pizza’. La relación acabó en medio de acusaciones de infidelidad pues la argentina aseguró Diez Canseco la traicionó con la bailarina Katty Rojas.

Paula Marijuan estuvo involucrada en algunos escándalos en su juventud, pero ahora se encuentra estable y feliz. (Foto: Redes sociales)

Sus otros amores

Tras finalizar su idilio con Mauricio Diez Canseco, Paula Marijuan empieza una relación con Gabriel Volpi. Según ella misma contó al programa ‘Día D’, el cónsul argentino de 54 años le confesó que estaba con otra persona cuando comenzaron su relación, pero ella lo perdonó y decidieron seguir adelante.

Sin embargo, cuando estuvieron conviviendo, este sujeto la agredía psicológicamente. ”Ni bien me mudé con él me quedé sin trabajo. Soporté muchos gritos e insultos. Mi autoestima disminuyó. Me transformé en alguien de su edad”, indicó. al mencionado espacio.

El fin de la relación entre ambos fue realmente escandalosa pues Paula Marijuan fue desalojada del departamento que alquilaba en aquel entonces en San Isidro porque Volpi, a nombre de quien figuraba el contrato de alquiler, no le avisó que faltaba pagar algunos meses.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que volviera a darse una oportunidad en el amor y apareció en su vida Marcel Rodríguez, con quien entabló una relación sólida y estable que dura hasta la actualidad. Ambos se muestran muy enamorados en las redes sociales de la argentina.

¿Qué hace Paula Marijuan en la actualidad y donde reside?

Paula Marijuan vivió en Perú hasta mediados del 2021. Hizo su vida alejada de las cámaras de televisión y de los escándalos, e incluso estudió gastronomía; pero en ese año, en medio de la pandemia del Covid-19, fue una de las tantas personas que decidieron alzar vuelo y partió rumbo España, para instalarse y quedarse a vivir en Barcelona. La argentina radica en el país europeo con su hijo Massimo y con su pareja, Marcel Rodríguez.

Paula Marijuan trabaja como agente de bienes raíces para la conocida inmobiliaria española Residae Barcelona la cual, según ha señalado en algunos videos que ha compartido en sus redes sociales, se encargó además de todos los trámites burocráticos que ella debía realizar para poder vivir en España de manera legal.

