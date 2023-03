Lisandra Lizama sorprendió a todos el pasado viernes 3 de marzo con un comunicado en el que anunciaba estar separada de Mauricio Diez Canseco en el que además lo acusaba de “acoso, maltrato psicológico y hostigamiento”, pero, ¿todo este escándalo se trataría en realidad de una estrategia de marketing para promocionar su nuevo tema?

Las sospechas han iniciado debido a que la cubana viene usando sus redes sociales para impulsar el lanzamiento de su nueva canción. En ese sentido, compartió en sus Stories de Instagram un post del productor musical y pianista Carlitos Quiroz, en el que aparecen trabajando en un estudio de grabación.

“Se viene nuevo lanzamiento”, se lee junto a la imagen de Lisandra Lizama y el músico que se publicó el sábado 4 de marzo, apenas algunas horas después de que la cantante hiciera público que su matrimonio con el popular ‘Brad Pizza’ había llegado a su fin y lanzara graves acusaciones en su contra.

Lisandra Lizama trabajando en su siguiente lanzamiento. (Foto: Captura)

¿Qué dice el comunicado de su separación?

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Lisandra Lizama confirmó que está separada de Mauricio Diez Canseco hace un mes, desde el 4 de febrero de este año, y que desde ese día no comparten ningún vínculo laboral.

“Desde el paso 4 de febrero me encuentro separada del señor Mauricio Diez Canseco. E n dicha fecha realicé retiro voluntario del hogar que compartimos por 10 meses desde que contrajimos matrimonio en Cuba, Cabe precisar que desde esa fecha no hay ningún vínculo laboral ni como artista y auspiciador”, indicó.

No obstante, la parte que sorprendió fue donde lanza fuertes acusaciones contra el popular ‘Brad Pizza’. “Por algunos hechos que se ha suscitado en los últimos días me veo en la necesidad de hacer de conocimiento público que he sido víctima de maltrato psicológico, acoso y hostigamiento por parte del referido señor, lo cual vulnera mi privacidad y liberta al libre tránsito”, agregó y aseguró tener pruebas.

La cubana indicó en parte de su comunicado que se acercó a la comisaría de Miralflores para entablar una denuncia en contra del conocido empresario, pero que un comandante y suboficial de la Policía no se lo permitieron. “Hoy en la tarde me acerqué a la Comisaría de Miraflores para asentar una denuncia por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico (...) Sin embargo, el comandante Alor y la suboficial Pérez no me permitieron realizar la denuncia”, explicó.