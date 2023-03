QUÉ PASÓ. Lisandra Lizama dejó sorprendidos a todos los seguidores de Mauricio Diez Canseco por anunciar separación con el ‘Pizzero’ en medio de una fuerte acusación de acoso, maltrato psicológico y hostigamiento . El programa ‘Amor y Fuego’ difundió las declaraciones de la modelo cubana donde jura que todo está perfecto, a solo dos días antes de separarse.

Según su entrevista el pasado 2 de febrero al programa de ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, Lisandra Lizama aseguraba que su relación matrimonial con el empresario iba perfecto, incluso se mostró firme en que su amor iba a durar por la eternidad.

“Me gustan los mayores y me he casado por primera vez en mi vida y espero que la última, que sea eterno. Estoy muy enamorada de él y somos muy felices ahora. Estoy segura de mí, del amor que tenemos en estos momentos y que es algo bien seguro que tenemos ahora”, dijo.

Lo que ha sorprendido es que sus palabras se dan a solo 2 días antes de tomar la decisión de separarse de Mauricio Diez Canseco, según el comunicado que difundió.

“ Siempre que termino una relación se termina en amistad, no hay por qué terminar peleados, no me gusta eso . No hay por qué temerle a un ser humano, no me gusta tener problema con nadie. Ni tirando puyas, eso no me gusta”, aseguó. Sin embargo, esto sería página de ayer.

Lizandra Lizama días antes de su separación con Mauricio Diez Canseco

LISANDRA YA DISFRUTABA DE SU SOLTERÍA MESES ANTES

El programa ‘Magaly TV: La Firme’ presentó un informe de Lisandra Lezama, donde se evidenció que la cubana hacía su vida de soltera antes de lanzar el comunicado de su separación de Mauricio Diez Canseco.

Según se pudo ver en las imágenes, la cantante fue captada el 15 de febrero en un centro nocturno del distrito de Barranco, donde estaba acompañada de un amigo y de su madre.

En otro clip se logró observar que Lisandra salió el 1 de marzo junto a un grupo de amigos en un casino del distrito de Miraflores. En dicho video se pudo evidenciar que al lugar llegó Mauricio Diez Canseco, pero no ingresó y solo vio de lejos a su aún esposa.

