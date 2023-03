Lisandra Lizama, aún esposa de Mauricio Diez Canseco, decidió romper su silencio luego de haber anunciado su separación del popular ‘Brad Pizza’ e incluso denunciarlo por acoso y hostigamiento.

En declaraciones exclusivas para Magaly Tv La Firme, la modelo cubana indicó que no hay ‘marcha atrás’ y que ya está tramitando su divorcio en Cuba, país donde se realizó su boda civil.

“Yo no quiero dañar a nadie, solo quiero que me dejen tranquila. Totalmente sin marcha atrás, muy pocas personas saben la realidad que viví. Estoy tramitando el divorcio”, dijo.

LISANDRA SE FUE DE LA CASA DE BRAD PIZZA

Lisandra Lizama comentó que fue ella quien decidió retirarse de la vivienda que compartía con Mauricio Diez Canseco, por los constantes problemas que tenían los últimos meses.

“Al principio de febrero tuvimos la ultima discusión y yo le dije ‘ya bueno acá se acaba’ y 4 de febrero recogí todas mis cosas y me fui de la casa (...) Unos meses anteriores teníamos problemas matrimoniales y le expliqué que yo no quería seguir, que yo ya no era feliz”, dijo la cubana.

