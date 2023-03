Luego que la cubana Lisandra Lizama, a través de un comunicado, señaló que su matrimonio de diez meses con Mauricio Diez Canseco había llegado a su fin e intentó denunciarlo por maltrato psicológico y hostigamiento, el popular ‘Brad Pizza’ dijo brevemente que sigue siendo un hombre positivo.

“ En algún momento conversaremos del tema, soy un caballero y tengo actitud mental positiva ”, dijo escuetamente el ‘pizzero’.

Como se recuerda, Mauricio se casó con Lisandra en Cuba, luego de conocerla en un casting que hizo para formar el grupo ‘Las Chicas Doradas’ de Cuba. En esa oportunidad declaró que fue amor a primera vista y que la diferencia de edades, él le lleva un poco más de 25 años, no era problema para que florezca el amor con la ‘leoncita’.

Por otro lado, el pasado 2 de febrero Lisandra lanzó su segundo tema ‘A la antigua’ que dedicó a Mauricio ‘por ser un caballero’ y ese día, él estuvo tras bambalinas aplaudiéndola y supervisando la producción.

“A LA ANTIGUA”

Lisandra Lizama (31), la esposa de Mauricio Diez Canseco (58), reveló que el tema ‘A la antigua’ que acaba de lanzar, refleja cómo el popular pizzero la conquistó y le propuso ser su esposa. Ahora, contra todo pronóstico porque muchos no daban crédito a su relación, ya tienen diez meses de casados y la diferencia de edad no es un problema en su unión.

Mauricio Diez Canseco es mayor que Lisandra por un poco más de 25 años, pero la diferencia de edades nunca fue problema entre ellos. (Foto: Trome)

Lisandra este es tu segundo sencillo y tiene mucho ‘swing’

Gracias. ‘A la antigua’ es música para bailar y para todos los que aman a la antigua, como yo, con detalles.

Eso fue lo que te conquistó de Mauricio

Sí, así me conquistó. Era puras rosas todos los días, que si la champaña, que si las velitas, que los chocolates, él sabe muy bien lo que le gusta a una mujer. Entonces, hice esta canción porque es la verdad, porque me gusta el romanticismo, es algo que no se ve mucho en los jóvenes.

Acabas de decir que eso no se ve en los jóvenes, no hay ‘toque mágico’

De verdad no lo hay, creo que en una relación siempre tiene que haber el detalle, el romanticismo, pues no veo la manera que esa relación dure si no existen estas cosas, para mí sería algo muy frío, muy color negro en vez de color rosa.

¿Cómo están ustedes en estos ocho meses que tienen de casados?

La próxima semana cumplimos diez meses de casados y la verdad es que se me ha pasado rápido. Hasta ahora vamos perfectos, este es el matrimonio que quería, viajamos juntos, trabajamos juntos, nos apoyamos el uno al otro y eso que no nos daban crédito, no apostaban por nosotros, pero aquí estamos juntos y unidos.

Es cierto que tienes carácter fuerte

Sí, no me dicen la ‘leona’ por gusto.

Entonces, por eso ahora a Mauricio se le ve más tranquilo

Sí, eso me dice todo el mundo, aunque él me asegura que ya no está para esas cosas.