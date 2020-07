NO SOPORTAN LA DISTANCIA. Mauricio Diez Canseco y su hija Camila Diez Canseco fueron entrevistados por Magaly Medina en el programa “Magaly TV La Firme”.

Durante la entrevista, Mauricio Diez Canseco le agradeció a su hija hacerse cargo de la transformación de la cadena de restaurantes Rústica en supermercados. “Algo te enseñó mi papá y yo, pero tú has sacado fuerzas en esta pandemia y te has puesto al frente, sé que vas a los programas porque nuestra especialidad es vender”, precisó el empresario.

Mauricio Diez Canseco habló de lo mucho que extraña a su hija por la distancia, él se encuentra en Cuba por una operación al hígado. “Gracias, Camilia, extraño todos estos momentos, hace 100 días que no te veo, Camila, de verdad”, dijo el empresario pizzero.

Camila Diez Canseco se emocionó con las palabras de su padre. “Para mí es demasiado, me mataste con esas palabras. De repente al inicio era más inmadura, tal vez no pueda ser como tú porque no tengo la experiencia, pero quiero ayudar a todos quienes lo necesiten”, precisa la hija de Mauricio Diez Canseco entre lágrimas.

Mauricio Diez Canseco: Camila Diez Canseco llora porque hace 100 días no ve a su padre (VIDEO)

