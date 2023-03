Mauricio Diez Canseco está otra vez en el ojo de la tormenta por su mediática separación de la cubana Lisandra Lizama, quien ahora lo acusa de acoso y hostigamiento, tras abandonar la casa que compartían el pasado 4 de febrero.

El popular ‘Brad Pizza’ no ha querido comentar mucho sobre su problema conyugal, pero dijo que “yo mantendré el luto y, por el inmenso amor que le tengo, lo único que le deseo es el bien y lo mejor en su carrera como solista. Siempre mantendré en mis recuerdos los momentos bellos que pasé con ella”. De esta manera acaba otra de sus relaciones, aunque de una manera tempestuosa. A continuación todas las parejas que ha tenido el empresario.

KATHERINE HUIDOBRO

Fue la primera esposa del fundador de la cadena ‘Rústica’. Se casaron muy jóvenes y tuvieron una hija, llamada Camila. A Kathie, como la conocen, no se le ve mucho en medios. No pertenece a la farándula ni le interesa. Tampoco se saben las razones de la separación. Igual, se lleva bien con Mauricio, quien la invitó junto a sus exparejas a la celebración por los 20 años de ‘Rústica’. Camila, la hija, estuvo con ella unos días en Walt Disney World Resort, en los Estados Unidos y luego subió una foto con su madre.

Fue la primera esposa del fundador de la cadena 'Rústica'.

DAYSI ONTANEDA

Con ella, ‘Brad Pizza’ saboreó lo que es la farándula nacional. Estuvieron juntos muchos años hasta que se casaron por la Iglesia Católica el 19 de octubre del 2007, en Jesús María. En ese tiempo, la Ontaneda, que apareció en ‘Risas y salsa’ , era la conductora del programa “TVO” de Panamericana por aquellos años. Muchos criticaron que el matrimonio fuera televisado en vivo y que Mauricio se aprovechó para darle publicidad a sus restaurantes.

Daysi Ontaneda se luce con su exesposo. (Foto: Facebook)

La felicidad duró dos años. En 2009 decidieron divorciarse. El mismo Mauricio lo confirmó, para variar, en el programa de Magaly Medina. Ellos han seguido siendo amigos y se llevan muy bien. Y cada vez que Diez Canseco ha tenido un problema sentimental, ella ha salido a defenderlo.

ANTONELLA DE GROOT

Con tan solo 18 años, la excandidata al Miss Perú decidió casarse con el empresario, por entonces de 51 años. Al contrario de la boda con Daysi, a la boda civil realizada en su casa de Santa Eulalia, solo asistieron 30 personas. Y tras cuatro años de casados, en 2019 anunciaron la separación por Instagram. solo tuvieron un hijo. Ella actualmente es modelo y empresaria.

Antonella de Groot se casa este viernes con Mauricio Diez Canseco. (Foto: Difusión)

DAILYN CURBELO

Cubana como Lisandra Lizama, Dailyn llegó a su vida, pero no se casaron. Tras varias peleas, en el 2014 se separaron, pero ella siguio cantando salsa con su orquesta en los locales de Brad Pizza. En octubre de ese año, ambos protagonizaron una fuerte pelea en ‘Rústica’. Semanas antes habían terminado por un ampay de ella con el músico Samuel Formel de la orquesta Van Van. Al momento de ingresar, los dos aseguraron que habían quedado como amigos. Dailyn le deseó lo mejor a Mauricio por su nueva relación, pero esto molestó al empresario. “Si tú eres feliz con alguien, qué tiene de malo”, le dijo la cantante. “¿Tú cómo lo sabes? No seas hipócrita, habla por ti. Sé la que siempre has sido. Por qué el veneno”, le respondió él. “Escúchame, si no quieres cantar, no cantes”, aseguró.

Entonces, Curbelo reventó un vaso de agua en la mesa donde estaba sentado el empresario.

Dailyn Curbelo estuvo el domingo con Mauricio y sus hijos a quienes les preparó comida cubana y la pasaron bien, pero reconoce que 'pizzero' está apenado por separación de Lisandra. ( Foto: Trome)

PAULA MARIJUÁN

Otra de sus parejas mediáticas. La argentina llegó al Perú para conducir los programas ‘Qué tal mañana’ y el humorístico ‘A reír’. Alejada de la televisión, vive en Barcelona, España, donde vende inmuebles. Ella nunca se llevó bien con Daisy Ontaneda al extremo de señalar que nunca existió ni existirá un café con ella.

Paula Marijuán se hizo presente en el velatorio. (Foto: Peru.com)

ANNABEL TORRES

La exintegrante del grupo Alma Bella, también pasó por la vida de Brad Pizza. La cantante abandonó el arte y se embarcó junto con su esposo, el percusionista Rony Aching, para hacer una nueva vida en Europa.

Annabel Torres lamentó la muerte de Stan Lee y sorprendió con foto junto a él. (Foto: @annabeltorrestello/EFE)

La ‘Britney Spears peruana’ formó parte de las Chicas Doradas de Mauricio Diez Canseco, con quien también fue vinculada sentimentalmente.

LISANDRA LIZAMA

El 12 de julio del año pasado, la cantante cubana y Diez Canseco se casaron en una fastuosa fiesta realizada en el restaurante La Rosa Náutica de Miraflores . Antes lo habían hecho por civil el 10 de abril en La Habana. Ambos llegaron a la ceremonia en una limusina rosada.

Lisandra Lizama y sus declaraciones días antes de separarse de Mauricio Diez Canseco.

Ella estaba feliz y repetía: “Fue una sorpresa de mi esposo. Él es un romántico, super poeta, enamorado, todos los días se las está inventando para enamorarme, para tenerme feliz”.

La luna de miel se realizó en Machu Picchu , a donde invitaron a la hermana de su flamante esposa. Camila Diez Canseco, la primera hija de ‘Brad Pizza’, estuvo en la boda y cantó para su papá.

