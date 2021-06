La periodista Mávila Huertas no se presentó la noche del último domingo a la conducción de Cuarto Poder “por motivos de salud”, según indicó su compañera Melissa Peschiera, quien estuvo en su reemplazo.

La ausencia de la conductora generó especulaciones de una posible renuncia al programa, sin embargo, fue Peschiera quien dejó en claro que Huertas “se encuentra delicada de salud y está en medio de un descanso médico”.

“Ella no ha renunciado, va a volver a Cuarto Poder y yo los voy a acompañar el día de hoy”, anunció en vivo por la señal de América TV. En esa línea, también aseguró a los televidentes que el canal tiene el compromiso de llevar un programa equilibrado y haciendo un periodismo honesto.

“Hoy precisamente he verificado punto por punto, nota por nota, todo el proceso de lo que usted va a ver el día de hoy. Lo que quiero, es pedirle que usted confíe en mí y nosotros en llevarle a su casa y que nos permita ingresar con una propuesta honesta y de periodismo responsable, serio y que busca que el Perú salga adelante. Vamos todos juntos y caminemos juntos”, sentenció.

Mávila Huertas se pronunció en redes sociales

Horas después de su ausencia a Cuarto Poder, la periodista Mávila Huertas dejó un mensaje en su Instagram junto a una fotografía de ella junto a su mascota.

“Aquí ya nos vamos a dormir, deseando que mañana inicie una buena semana. No han sido tiempos fáciles, pero deseo que no les falte ni la salud ni el amor de su familia y sus amigos. A veces de las situaciones más difíciles surgen grandes oportunidades. Gracias en especial a ustedes, a los que no voy a mencionar, pero que saben perfectamente quiénes son”, escribió.

Mávila Huertas