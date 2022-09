La actriz Mayella Lloclla, quien da vida a Bella en ‘Luz de luna 2′, dijo que la novela se ha puesto ‘puro fuego’ con el regreso de Alma (Vanessa Silva) y le moverá el piso a León de la cumbia (André Silva).

“La novela se ha puesto puro fuego, para mí genial porque ya estaba muy tranquilita esa pareja, muy amorosita y ahora cuando el ex recobra vida, uno dice ‘uy, qué pasará con la nueva parejita’. Creo que ahí se van a dar cuenta si realmente este amor que se dicen tener, estas dos personas que se aman demasiado, es verdadero”, afirmo Mayella.

Se va a poner más intenso.

Yo creo que es un plus increíble que haya regresado Alma y vamos a ver porque ha regresado, a lo mejor hay sentimientos o realmente está preocupada y va a apoyar a León para que rescate a la niña.

De hecho, que a León se le moverá el piso porque estuvieron a punto de casarse.

Claro que sí. Igual Alma es la que decidió irse y León la amaba, pero ha pasado un tiempo y con la ayuda de Bella, que es una chica chispeante, ha hecho que la olvide, con este amor que primero se inició como un amor de amigos.

Como dices Bella y León estaban muy edulcorados, necesitaban una chispa...

Ya mucho ya, ya me estaba hostigando un poquito. Creo que la relación va a estar más picante, vamos a ver si realmente esas dos personas que dicen amarse se aman de verdad.

¿Es la primera vez que trabajas con Vanessa Silva?

Sí. Ella estuvo en la primera parte de la novela y yo recién acabo de entrar en la segunda. La conocí la semana pasada y super chévere, nos llevamos muy bien, así que se está formando una bonita química entre todos.

La novela siempre está arriba liderando el rating, tienen un público cautivo.

Sí, es que pasan muchas situaciones en cada capítulo o los malos hacen algo o los buenos se meten en enredos, pero ahí estamos y creo que eso es lo que le gusta a la gente porque los mantiene en suspenso, muy entretenidos y por eso somos número uno en nuestro horario.

Luz de luna: Vanessa Silva, ‘Alma’, regresa a la historia para ayudar a ‘León’

La actriz Vanessa Silva, quien dio vida a los personajes de ‘Luna’ y ‘Alma’ en la novela ‘Luz de Luna’ reaparece hoy en pantallas en la segunda parte de la historia, luego de que dejó plantado en el altar al ‘León de la cumbia’, que es interpretado por André Silva. Recordemos que ambos tenían una relación amorosa y tras recuperar a la hija del cantante, deciden casarse y formar una familia, pero inesperadamente desapareció dejando solo una carta.

Nuevamente en Lima, en una época muy fría del año...

Estoy feliz de volver, pero yo amo el clima de Lima, no me puedo quejar, me encanta el frío. Vivo en México y también tiene sus épocas frías, así que estoy bastante acostumbrada. Aunque ahora que la pandemia está bastante controlada, creo que podré salir un poco y conocer la ciudad.

Pero el regreso de Alma va a estar candente…

Es posible. Mi personaje viene a tratar de ser la justiciera, aunque claro, ahora va a ser un poco más complicado porque tiene que batallar contra el presidente del país, pero viene con todas las intenciones de ayudar a ‘León’ para que pueda recuperar a su hija.