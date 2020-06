HUBIERA PREFERIDO QUE SEA DISTINTO. Tras la denuncia que hizo Mayra Couto en contra de Andrés Wiese, entrevistas que dio la actriz en el pasado sobre su relación con el actor y la serie Al Fondo Hay Sitio se viralizan en redes sociales. Es el caso de la entrevista que le concedió al periodista de América Espectáculos, Bruno Bernal.

En la mencionada entrevista, Mayra Couto expresa su descontento con el personaje que interpretó por cerca de 8 años, Grace González, en la serie Al Fondo Hay Sitio. La actriz cuenta que empezó con las grabaciones apenas tenía 17 años ,y por lo tanto, no era consciente de muchos factores que ahora le parecen problemáticos.

“Yo empecé Al Fondo Hay Sitio cuando tenía 17 años, salí del colegio en diciembre y en Enero ya estaba contratada ¿Volvería a ser a Grace? Sí”, menciona Mayra Couto sobre su experiencia con Al Fondo Hay Sitio.

Mayra Couto afirma que le reclamó a uno de los guionistas, Gigio Aranda, sobre las características machistas de su personaje. “Pero yo me comencé a dar cuenta de que no me gustó con mi personaje, yo no me he dado cuenta desde que he salido de ahí que las mujeres recogían los platos, el normalizar esto es lo que yo encuentro negativo”, menciona la actriz.

Además, Mayra Couto se mostró muy disconforme con el hecho de que el embarazo de su personaje no le permita continuar sus estudios porque considera que no es la realidad de las mujeres peruanas. “Cuando sale embarazada se deja de hablar por completo de sus estudios (...) ahora porque soy mamá ¿no puedo estudiar? esa no es la realidad de las mujeres en el Perú, eso yo se lo dije a Gigio”, indica la actriz.

Mayra Couto arremete contra Al Fondo Hay Sitio y afirma que pidió cambios en sus personaje (TROME)

VIDEOS RELACIONADOS

Mayra Couto dice GAA en transmisión en vivo (TROME)

Jean Deza dice que conoció a Jossmery Toledo en 2019 | Magaly Tv La Firme | TROME

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Cathy Sáenz a Magaly por decir que ‘saló’ el matrimonio de Edison Flores: “¿Ahora yo tengo la culpa?”

Jossmery Toledo y su curiosa respuesta cuando le preguntan cómo visita a Jean Deza en plena cuarentena y sin pase: “Me teletransporto”

Natalia Salas anuncia su salida de ‘América hoy’: “Nos dijeron que no nos podían seguir pagando”

Andrés Wiese y Mayra Couto: Viralizan video de entrevista donde pareja de actores se mostraba muy unida y cercana