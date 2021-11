Mayra Couto sorprendió a sus seguidores de Instagram al anunciar que contraerá matrimonio con su novio, de quien no se sabe mucho ya que prefiere mantenerse en reserva. A través de sus redes sociales, la actriz bromeó con la posibilidad de ser ella quien le ‘pida la mano’.

“Me voy a casar. Él tiene un año más que yo, pero no se trata de él. Se trata de nuestro proyecto de vida juntos. Queremos lograr tantas cosas! Ojalá nos alcance la vida para mirarnos a los ojos y besarnos en las nubes”, escribió junto a varias fotos donde se muestra sola y con sus amigas, más no con su prometido.

Asimismo, anunció que desde hoy, todos los lunes a las 8 de la mañana compartirá un artículo sobre su próxima boda. “Yo seré la que pida. Ojalá me acepte porque sería un poco palta. Mentira! Él ya sabe! Lo siento, a él no le gustan las sorpresas y tiene argumentos válidos”, agregó Mayra Couto.

Finalmente, aseguró que desea prevenir una ‘ruptura de corazón’ ya que ahora ya conviven. “Gracias por estar aquí y etiqueten a sus amores”, concluyó la actriz junto al hashtag #BODAdeunaFEMINISTA.

