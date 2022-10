Mayra Couto no ha guardado silencio por las críticas que le comenzaron a llover por su nuevo aspecto físico. La actriz que interpretó a ‘Grayce’ en ‘Al Fondo Hay Sitio’ se pronunció en el 2021 por los cuestionamientos a su cuerpo y aseguró que se siente feliz por cómo luce. Esto viene a la luz luego que la página imperium_peru tuviera desafortunados comentarios sobre ella.

“Literal se comió la munda”; “La munda”, “Se comió la munda”, fueron algunos desatinados mensajes de los usuarios al ver la nueva imagen de Mayra. Sin embargo, esto parece importarle muy poco a la actriz, que ahora reside en Cuba.

“Muchas veces me han dicho “has bajado de peso, qué bien se te ve” y la causa de esa pérdida de peso puede haber sido por motivos muy tristes (...) Hoy me siento feliz de lograr las metas que me he propuesto, con buena salud mental y física y varios kilos demás . Gorda y sana > flaca y enferma/triste”, escribió en su red social.

MAYRA DESEÓ LO MEJOR A ‘AL FONDO HAY SITIO’

Al Fondo Hay Sitio regresó este 2022 para alegría de sus seguidores y también para muchos de los actores que participaron en esta, una de las series más exitosas de la historia de la televisión peruana. Mayra Couto, la recordada Grace, se pronunció sobre el regreso de la serie, con una publicación en Instagram.

“Al fondo hay sitio vuelve con todo en 2022 y, desde Colombia, quiero desearle el mejor de los éxitos a mis compañeros. ¡Ya quiero ver la evolución de personajes como la Tere! ”, escribió la actriz como leyenda de un video de un detrás de cámaras de la serie.