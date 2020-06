Mayra Couto no se quedó callada ante las insinuaciones de una usuaria de Twitter que hizo un hilo en el que daba detalles de la supuesta mala relación de la actriz con su excompañero de ‘Al fondo hay sitio’, Andrés Wiese . Incluso dio a conocer un video del 2014 en el que a ambos se les ve muy cercanos y haciendo saludos para sus fans.

La usuaria @unapalteada indicó en su cuenta de Twitter que en el video tanto Mayra como Andrés aparentan ser amigos. “Me puse a stalkear como loca y encontré este video del año 2014. Si lo ven pueden darse cuenta que que sí parecen amigos, es más, tienen contacto físico y a ninguno de los dos se les ve incómodo”.

Mayra Couto al ver esta publicación no dudó en responder. “Él es el único que propicia el contacto físico. Yo en ningún momento lo hago. Y termina por callarme tapándome la cara con el regalo de nuestras fans. A las cuales además les dice ‘chicas, no tienen nada mejor que hacer que seguirnos?” Cuando nuestras fans son universitarias”.

Posteriormente y ante la insinuación de la misma usuaria que sostiene la supuesta amistad de la pareja de ‘Al fondo hay sitio’ durante la grabación de un video, Mayra también aclaró y le hace notar su equivocación. “Aquí también intenta poner su brazo a mi alrededor y yo lo esquivo”.

“Sí, no me gusta Andrés Wiese, me gustan los hombres, inteligentes, que tengan temas de conversación, estudiosos, humildes y bien chamba. Sorry Andrés”, dice Mayra Couto y etiqueta al actor en su respuesta.

Mayra Couto responde a Andrés Wiese

USUARIOS LE PIDEN QUE RESPONDA A ANDRÉS WIESE

Tras esta respuesta sus seguidores le pidieron a Mayra Couto dejar las indirectas y salir al frente ante las declaraciones de Andrés Wiese, quien negó que haya acosado a la actriz durante su trabajo en ‘Al fondo hay sitio’ .

“Sigo sin entenderte, porque si no quieres hablar más del tema le sigues dando vuelta a ello, si ahora con tu denuncia pública y con mucho más valor puedes actuar frente a la ley y si es cierto lo que indicas, hacer justicia para ti misma, es un consejo, para que ya paren con esto”, dijo una usuaria a Mayra.

“Dos consultas 1. Según Aldo Miyashiro, no volverías hablar del tema, porque lo sigues haciendo sin dar una entrevista y desarrolles el tema?, como si lo haces con tweets 2. Por qué lo invitaste a un programa cuando se supone que no lo tolerabas o que ya te había faltado? Saludos”, indicó otra seguidora de la actriz.

Andrés Wiese confesó que sí intentó besar a Mayra Couto, pero nunca la violentó