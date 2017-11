Mayra Goñi: Este es el antes y el después de la actriz que sorprende a todos [VIDEO]

La cantante y actriz, Mayra Goñi, ha sabido ganarse el cariño de los televidentes en los últimos años. Ella ha pasado de programas concurso a protagonizar novelas que la rompen en sintonía. Por eso, no es sorpresa que las personas quieran saber más de ella.

Ahora, la actriz visitó el set de En Boca de Todos y ellos le tenían preparado una sorpresa especial: el antes y el después de Mayra Goñi. Gracias al video pudimos conocer los inicios de la popular actriz, que ahora se lanza como solista.

Como podemos recordar, Mayra Goñi fue conocida por el público por primera vez en Operación Triunfo Perú, el programa concurso que conducía Gisela Valcárcel y que tuvo como ganadora a la ahora actriz.

Mayra Goñi, a pesar de tener algunos tropezones (como aquella vez que dio a entender que tenía que armar grupo con otros compañeros igual de atractivos que ella), logró ganarse el cariño de los televidentes y crear una carrera en la televisión.

Ahora, cinco años después, Mayra Goñi se pasea por los sets de televisión promocionando sus nuevas canciones y producciones. La actriz y cantante ha dado un gran cambio desde sus inicios en su carrera y ahora se perfila como una de las artistas más prometedoras.

Mayra Goñi se luce en ropa de baño y sorprende a sus seguidores

La actriz Mayra Goñi publicó una foto en la que luce una ropa de baño. La imagen rápidamente alcanzó los 27.800 Me gusta. Los seguidores de la cantante elogian su esbelta figura y le dicen que se encuentra en su mejor momento.



Muchos creen que la frase que acompaña la foto de Mayra Goñi es una indirecta para su ex pareja, el futbolista Luis Trujillo. "Con el tiempo te das cuenta que no necesitas sentir mariposas, necesitas sentirte tranquilo", escribió la actriz en la publicación de Instagram.



En el programa En Boca de Todos, Mayra Goñi reveló que está soltera. La actriz evitó comentar sobre las razones que habrían ocasionado el rompimiento, sin embargo, dio a entender que no quería dejar mal al futbolista.

