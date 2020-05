Tras pedido de la Defensoría del Pueblo de investigar el caso de acoso sexual contra Mayra Goñi, el Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía de Violencia Contra la Mujer de Lima dispuso abrir investigación preliminar por 15 días contra los que resulten responsables del delito de acoso sexual en agravio de la actriz por lo ocurrido durante la trasmisión en vivo desde una de sus cuentas en redes sociales el domingo 24 de mayo de 2020.

La disposición fue emitida por la fiscal provincial Gloria Villafuerte Icaza quien de oficio encargó a la PNP realizar diversas diligencias con carácter de urgente al tomar conocimiento de la noticia criminal difundida la noche del último domingo a través de los medios de comunicación locales.

La representante del Ministerio Público encargó las investigaciones a la DEPINCRI del Rímac por el plazo de 15 días naturales; tiempo en el cual deberá efectuar diligencias con carácter de urgente e inaplazables destinadas a determinar e identificar a la persona o personas involucradas en la comisión de delito. Al cabo de ese lapso, deberá presentar el informe correspondiente al despacho fiscal.

Como se recuerda, Mayra Goñi realizó una transmisión desde su cuenta en Instagram el último domingo 24 de mayo para poder contactarse con todos sus fanáticos en las redes sociales. Fue en una de esas conversaciones donde un usuario decidió mostrarle sus genitales en medio de la conversación en vivo.

Goñi decidió revelar que la persona detrás del acoso sexual responde al usuario Goobanime6naii. “La cuenta de esta persona ya no está disponible, pero sí podemos rastrearlo y saber dónde vive. No crean que escondiéndose detrás de un perfil falso pueden hacer lo que quieran sin que nadie los descubra. Hoy puedo ser yo, mañana puede ser tu hija, tu hermana, etc.", indicó la actriz de “Los Vílchez”.

La Defensoría del Pueblo usó su cuenta de Twitter para pronunciarse sobre el tema y pedir al Ministerio Público una pronta investigación.

“Condenamos el acoso sexual sufrido por la actriz Mayra Goñi a través de sus redes sociales, pues constituye delito según D.L.1410 y también puede calificar como exhibicionismo según el Código Penal. Desde la Defensoría del Pueblo, solicitamos a Ministerio Público iniciar una rápida investigación”, escribió la entidad.

