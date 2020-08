Mayra Goñi pasa uno de los momentos más difíciles de su vida. La cantante y actriz sufrió la pérdida de su abuelito, quien falleció tras pasar varios días internado en el hospital de Ica a causa un mal en su salud.

“Te fuiste al cielo sin que nos podamos despedir de ti por la situación tan difícil que vivimos actualmente. Sé cuánto luchaste y te aferraste a la vida por quedarte con nosotros, ahora estás con Dios cuidándonos desde arriba y descansando en paz”, escribió Mayra Goñi en su cuenta de Instagram.

En el mismo mensaje también recalca que solo quedó en planes la celebración de los 100 años que dentro de poco iba a cumplir su abuelito. “Hace poco me sorprendiste en un programa con este lindo video, estabas emocionado de haber salido en televisión y tenía unas ganas inmensas de ir corriendo a abrazarte, llenarte de amor y planificar tus 100 años que esperabas con ansias para tener a tus 29 nietos, 10 bisnietos y 12 hijos contigo”.

“Fuiste un abuelo ejemplar y vivirás siempre en nuestros corazones. UN BESO AL CIELO MI ANGELITO HERMOSO, TE AMARÉ POR SIEMPRE”, culmina el mensaje de Mayra.

Mayra Goñi y su sentido mensaje por la muerte de su abuelo

Hace unas semanas, a través de un vivo en su red social, Mayra Goñi denunció el maltrato que su abuelo sufrió en el hospital donde las autoridades de Ica internaron a su abuelo con pacientes infectados con Coronavirus. Una situación que generó los nervios de la actriz porque su abuelito se encuentra bien de salud y ella considera que es un maltrato que lo hayan juntado con este tipo de pacientes.

“Si lo meten ahí si se va a infectar (...) no hubiera querido que pase por esto, el sistema de salud en nuestro país es lo peor del mundo, no es así (...) las personas que siempre lo cuidan no están contagiados ni nada, no hay forma que pueda estar contagiado”, cuenta la actriz.