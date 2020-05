Mayra Goñi rompió su silencio luego de la polémica con Amy Gutiérrez, de quien dijo ya no era su amiga, y el escándalo de su supuesta ruptura con Nesty, en medio de rumores de infidelidad. Ante esto, la cantante asegura que confía en el cubano y que su romance va ‘viento en popa’.

En conversación con el diario El popular, Mayra Goñi precisó que no cree que Nesty le haya sido infiel pues nunca descubrió nada extraño en su relación que ahora está ‘más fuerte que nunca’.

“No creo que pasó algo de infidelidad, los que creen se van por otro lado, en todo caso jamás me enteré de que me hicieron cachuda. Estamos bien. Cuando nuestra relación, Dios quiera no pase, llegue a su fin, lo vamos a comunicar sin ningún problema”, indicó la popular ‘Yuru’.

MAYRA GOÑI LE RESPONDE A ‘PELUCHÍN’

Asimismo, Mayra Goñi le respondió a Rodrigo González quien la acusó de ‘armar’ una ruptura con Nesty para ‘marketearse’ y tener más atención mediática y de sus seguidores en redes sociales.

“No sé a quién se le ocurre decir que estoy armando cosas para tener publicidad. Yo no necesito inventar escándalos, porque no vivo de eso. Gracias a Dios en estos momentos estoy en una telenovela, grabo comerciales y sigo con la música. No cobro por armar nada, más bien eso me perjudica, no se imaginan cuánto, porque soy imagen de varias reconocidas marcas en mi país”, agregó.

Finalmente, se reafirmó en sus declaraciones contra Amy Gutiérrez, con quien tuvo diferencias por Nesty. “Me preguntaron si era mi amiga y dije que no, fui sincera, solo eso, pero no tengo nada contra nadie”, precisó.

