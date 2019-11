Mayra Goñi sobre Nesty: "Marco mi territorio" | ENTREVISTA

Mayra Goñi cuenta que no es celosa con las fans de Nesty, pero cuando ve que se acercan con otras intenciones ‘marca su territorio’.“No, para nada (hay celos), pero siempre hay chicas que vienen con malas intenciones, una ve que van todas coquetas y yo estoy, obviamente, chequeando, cuidando lo mío. Aparte soy escorpiana, soy intuitiva, media brujita y me doy cuenta”, dijo la participante de ‘El dúo perfecto’.

¿Alguna vez le has hecho un escándalo a Nesty?

Sí, una vez... en una discoteca se le acercó (una chica) creo que para besarlo. No me dejaron (que se pelee), estaba con gente y ella estaba borracha, pero sí hay chicas mandadas.



Muchos pensaron que su relación no iba a durar. Incluso salió Fabio hablando de ti y te vincularon con Nicola (Porcella) y Pablo Heredia...

No hago caso, todo es parte del pasado. Él (Nesty) confía un montón en mí, sabe la realidad de todo. Entonces a mí me basta que las personas que me quieren y conocen sepan la realidad y los demás que sigan hablando. Yo estoy concentrada en mi carrera y en mi pareja.

Por su parte, el cantante cubano comentó que lo que lo enamoró de Mayra es su personalidad.



“Siempre he dicho (que me gusta) su personalidad, más que todo. Soy del tipo de persona que ve más allá del físico, que también atrae, pero su humildad, sencillez, eso fue lo que más me cautivó de ella”, señaló.

