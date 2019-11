Nesty no besó a Amy Gutiérrez en su presentación en 'El dúo perfecto': " Mayra Goñi es un poco celosa"

“No besé a Amy por respeto a Mayra”, aseguró el cantanteNesty, quien señaló que los coreógrafos de ‘El dúo perfecto’ le sugirieron que se dé un beso con Amy Gutiérrez al final de su presentación en el reality, donde ambos interpretaron el tema ‘Perro fiel’.



“Mayra Goñi es celosa. Al final de mi primer número quisieron que nos diéramos un beso con Amy, pero no la besé ni pasó por respeto a Mayra, y porque siento que no era necesario para sumarle al número”, manifestó Nesty.



Mayra ha dicho que le gusta marcar su territorio...

Es un poco celosa. Hemos tenido nuestros encuentros (peleas) por ahí, pero muy poco. Ya se le está quitando (los celos), no le doy motivos, pero tampoco es que sea una celosa enfermiza. Lo normal nomás.



Si Mayra se diera un beso en ‘El dúo perfecto’, ¿te molestaría?

No, porque sé que es algo profesional.



‘AMY ES MI AMIGA’.

En tanto, Mayra Goñi dijo que no le hubiera incomodado que su pareja Nesty se diera un beso con Amy, porque aseguró que la salsera es su amiga.



“Amy es mi amiga y confío en ella. Sé que todo sería profesional. Además, todo es parte del show, trabajo hace bastante tiempo en esto (actuación) y no necesariamente tienes que sentir algo por la persona que besas”, acotó Goñi.