QUÉ FUE. Mayra Goñi utilizó su cuenta Instagram para acusar de acoso al reportero de Magaly Medina. Según la modelo que ahora radica en Estados Unidos, el ‘urraco’ de nombre Gian Franco escribe a sus personas más cercanas para obtener información sobre ella.

“¿ Puedes dejar de acosar a mi entorno? Como sea quieren buscar donde no hay, no van a encontrar nunca nada malo porque no hago nada malo. Les escribe a muchas personas de mi entorno laboral para preguntarle sobre mi vida para querer encontrar algo. Como sea quiere, qué intenso es”, dijo.

Ante esto, el ‘urraco’ respondió a la fuerte acusación mediante su cuenta de TikTok y desmintió totalmente los hechos. Aseguró que “investigación no es acoso” y que, al ser periodista de Magaly, intenta obtener información relevante sobre de dónde obtiene dinero en el extranjero.

“ Investigación no es acoso, pero sí soy intenso... Por favor, yo no he venido a acosar, le he preguntado solo a la gente con la que trabajas cuánto es lo que puedes ganar, no es mi culpa que ganes tan poquito. Solo me causa curiosidad que vivas en un lugar pipiris en Miami...”, acotó.

TROME | Mayra Goñi acusa de acoso a ‘urraco’ de Magaly

REPORTERO DUDA DE SEGUIDORES DE MAYRA GOÑI

El reportero aseguró que Mayra Goñi tendría falsos seguidores en sus redes sociales, pues la cantidad de personas que la respaldan son pocas.

“¿Qué? ¿Cualquiera te puede dar canje? Creo que el mismo amiguito del yate no te dijo que ya no te va a contratar que tus 4 millones de seguidores no representan una ganancia para su empresa... Tus 4 millones de seguidores no sé que tan reales en Estados Unidos , también me parece que no tienes tanto alcance porque esperaba más alcance en mi Instagram”, acotó.