Hay nombres en el pensamiento del pueblo, porque en cada interpretación, hay un personaje que se introdujo en el imaginario popular; sin embargo, fue la ‘Chica Dinamita’ quien emocionó, conmovió y hasta hizo alucinar al país. Hoy, muchos años después, la actriz Melania Urbina sigue fresca, linda, risueña y demuestra que esa caracterización es solo eso. Ella es mucho más.



¿Por qué no envejeces?

Yo sí noto el paso del tiempo y con orgullo.



Pareces base 2.

Tengo 42 años y no cambiaría mi edad ni mi experiencia.

Pensé que te obsesionabas por aparentar menor edad.

Nos meten la juventud como un bien preciado, cuando a todos se nos va a ir.



¿Qué aconsejarías?

Hay que concentrarnos en la admiración que nos dan los años.



Dime de una vez la fórmula para ser eternamente chibola.

Hay una cuestión genética. Todas mis hermanas parecen menores.



¿Qué más?

También mi tamaño. Soy muy chiquita.



¿Comes solo verduras?

Soy dulcera y siempre me doy mi gusto.



Siempre se te ve tierna.

Soy recontrarenegona y no soy feliz todo el tiempo.



¿Qué te enerva?

El tráfico.

Cuando algún carro se te cruza adelante, ¿sueltas alguna lisura?

No una, varias.



Algunos aseguran ‘la mujer maneja mal’...

Deben revisar la cantidad de accidentes y verán que la gran mayoría son hombres.



¿Un ejemplo más exacto?

Las combis asesinas son conducidas por varones.



Otra de tus facetas es ser maratonista.

Entreno 6 veces a la semana. Corro 3 o 4 , después complemento con gimnasio, pesas.



¿Y otro ‘deporte’ es gastar la quincena en ‘trapos’?

Me aburre ir a comprar ropa.



¿En serio?

Jamás esperaría el pago para invertirlo todo.



¿Entonces?

Mi plata la gasto en comida.



Pero ¿cocinas?

He inventado el ají de atún. Me queda maravilloso y me lo piden en casa.



Me imagino que sin usar aceite.

Tampoco soy extremista, ni híper ‘light’.



Estás en tu mejor momento, ¿en qué inviertes?

En viajar.

De repente uno te alucina comprando ropa sexy, como la ‘Chica Dinamita’ de Django.

Soy más tímida, más tranqui, hasta para vestir.



¿Y en la sensualidad cómo vamos?

Le puedo subir el volumen en determinado momento.



¿Bailarina?

No soy experta, tengo ritmo y no dos pies izquierdos.



¿Tu salsa favorita?

‘El preso’. Aparte de ser un clásico, nos acompaña desde la primera película. Siempre que la ponen en una reunión, la bailo y si está Giovanni Ciccia, lo hago con él.



Y en esa filosofía de barrio, ¿billetera mata galán?

Todo lo que he querido me lo he generado yo misma.



¿Un misio en la lista?

Sí, cuando recién empezaba.



¿El ‘jugadorazo’ cambia?

Ni soy infiel ni estuve con infieles.



¿Las trampas son el diablo?

¡Qué tal raza! ¿O sea que la culpa es de la mujer por ser la tentación? Viste que siempre le echamos la culpa a otros y no asumimos nuestras responsabilidades.



¿Feminista?

Sí y hay que aclarar que hay un concepto errado del término.



Acláralo.

No es lo opuesto al machismo, ni de ser superior al hombre. Necesitamos de ellos para nuestra lucha.

¿Sin problemas invitas a alguien a salir y pagas la cuenta?

Obviamente. Todo es mitad – mitad.



¿Y si él se molesta?

Jamás estaría con alguien que no me lo permita.



¿Alguna vez un policía, por ser famosa, te dejó pasar en un operativo?

Me lo han dicho muchas veces y siempre les pido que revisen mis papeles. No tiene por qué hacer una excepción conmigo.



¿Te incomoda tomarte selfies con tus fans?

No, pero solo pido que le quiten a su cámara el temporizador, porque uno sonríe y todavía están en 10, 9, 8...



Por tu belleza, ¿te lanzan piropos atrevidos?

Desde que estaba en el colegio recibía frases desagradables.



¿Sufriste acoso?

Tenía 12 años cuando me metieron la mano en un micro.



Terrible...

Es una realidad con la que convivimos las mujeres en el Perú.

Tienes una hija de 15 años, comprendo tu temor.

Ella comienza a moverse sola, a tomar micro y vivo en angustia permanente. No le vayan a decir algo o hacerle lo mismo que a mí.



¿Un cambio urgente para nuestra sociedad?

Exigimos que los políticos lo hagan y hay que entender que debemos empezar nosotros.



¿Eso significa?

Si el corrupto llegó al poder, es porque nosotros lo elegimos.



Unos dicen ‘yo elijo, quien jode todo es él’...

Pero tú, ¿te informaste para ver quién era al que le diste tu voto?



¿Entonces?

No depende de los que postulen, sino que sepamos decidir.



En Django 2 sale la ‘Chica Dinamita’ muy poco tiempo y la gente esperaba más.

En la número 3, ‘Django, en el nombre del hijo’, vuelve la sensualidad, la pasión, la emoción. Se estrena el 28 de noviembre y espero que vayan todos.



Gracias por esta charla, cuentas muchas cosas que no sabíamos de ti.

A ustedes, por la nota y su tiempo.

Se fue calmada, sin ostentar nada de lo que ha logrado y de lo que es. Se marchó dejando una sonrisa y nos quedamos pensando en la afirmación de Marie Curie, científica polaca: “La mejor vida no es la más larga, sino la más rica en buenas acciones”.