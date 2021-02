El cómico Pablo Villanueva ‘Melcochita’ afirmó que ‘padre es quien cría’ y le recomendó a ‘Robotín’ no quitarle el apellido a sus hijas y seguir trabajando por ellas.

“Padre es quien cría, no el que engendra. Él tiene tres criaturitas que le alegran la vida y debe seguir para adelante, trabajando para que sea feliz con ellas”, enfatiza el cómico.

Además, Melcochita le recomienda que no le quite su apellido. “El amor, el cariño no tiene precio, no va a ganar nada quitándoles su apellido. Creo que él debe concentrarse en trabajar, voltear la página”, agregó.

Asimismo, le pidió no hacer caso a los insultos que pueda recibir en las redes sociales. “Siempre hay infelices, y no se les debe hacer caso. Yo he superado muchas cosas en la vida porque no les tomo importancia, no hay que lamentarse sino seguir para adelante”, enfatizó.

Por otro lado, dice que sigue trabajando con sus eventos vía Zoom y no piensa, al menos por este año, volver a la televisión. “No estoy en un programa, pero sigo en contacto con el público por mis shows. La gente me reclama, pero por ahora no es momento, hay que cuidarse mucho”, enfatizó el cómico.