El sonero Pablo Villanueva, Melcochita, defendió al salsero Josimar ante la ola de críticas que viene recibiendo por haber dejado en Lima a su novia María Fe Saldaña embarazada y haberse casado hace unos días en Estados Unidos, con la cubana Yadira Cárdenas.

“Con Josimar coincidimos hace unas semanas en Las Vegas donde él iba a dar un show, fui al local y al verme le invitó a subir a cantar con él y se armó la fiesta, pues solté unos soneos bravos y terminé tocando el timbal. La gente se volvió loca, me aventaron hasta calzones, ja, ja, ja”, comentó Melcochita.

Hicieron una buena dupla...

Josimar es un buen cantante, está trabajando mucho, es requerido por las diferentes colonias de latinos y espero que siga creciendo porque es un peruano que alcanza el éxito en un país difícil como los Estados Unidos.

¿Te enteraste de que se casó en Estados Unidos?

Claro, ahí me presentó a su novia cubana, una chica guapa y muy educada. Yo los vi muy enamorados, y cuando el amor llega no hay nada que hacer, solo hay que disfrutarlo. Por eso, no podemos condenarlo ni estar señalándolo.

Aquí muchos los critican por dejar a su exnovia embarazada, quien hace unos días dio a luz a una niña...

La gente critica por envidia, no puede ver a nadie triunfar porque buscan cualquier tema para dañarlo. Josimar es un buen padre, nunca ha dejado desamparado a sus hijos y esa niña no será la excepción, pues lo conozco y es una buena persona.

AFIRMA QUE ES FIEL

Por otro lado, hace unas semanas Melcochita aseguró que durante los cinco meses que ha estado de gira en Estados Unidos ha respetado su matrimonio con Monserrat Seminario siendo un hombre fiel, a pesar de las muchas tentaciones que se le pueden presentar.

“Para mí lo principal es la familia, a mi edad ya no me apetece la diversión, las juergas... soy un hombre fiel, solo pienso en trabajar. Las tonterías las hacía cuando era joven, ahora tengo mi esposa y la respeto mucho”, dijo Pablo Villanueva.

Luego, comentó que es un padre muy cariñoso y lo más difícil de estar fuera de su casa es alejarse de sus hijas. “Todavía, extraño mucho a mis hijitas, pero estoy aquí por ellas, trabajando para darles un mejor futuro. Aún no sé cuando voy a regresar porque con la orquesta Cambalache grabaré el vals ‘El espejo de mi vida’, en Seattle”, finalizó Melcochita.