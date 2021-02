El humorista Pablo Villanueva ‘Melcochita’ salió a dar la cara tras las duras críticas que recibió, a raíz de que dio a conocer que había adquirido un lujoso auto Audi valorizado en 90 mil dólares y cuyo dueño es el esposo de Karla Tarazona, el ‘Rey de los huevos’, Rafael Fernández.

‘Melcochita’, compartiste unas fotos en un lujoso Audi y señalaste que era un sueño cumplido tener un ‘nuevo juguete’…

No me compré ningún carro, simplemente me tomé unas fotos como parte de un comercial que hice para la empresa del esposo de Karla Tarazona porque ahora soy imagen de ‘Egg treme Perú’.

Tu publicación en Facebook originó que te ‘lloviera’ una ola de críticas y mucha gente empezó a cuestionarte al darte lujos en plena crisis por la pandemia...

La gente me ha escupido veneno, han dicho que lo que hice fue una cachetada a la pobreza, pero todo fue parte de la grabación de un comercial. A las justas tengo para comer y comprarle su comida a mi perro; sin embargo, ya estoy acostumbrado a las críticas. Hay envidiosos que han dicho que me doy lujos, me ‘maletean’ y hasta inventan que he muerto.

No tendría nada de malo si te compras un carro o una propiedad porque sería el esfuerzo de tu trabajo...

Exacto. Tengo los recursos suficientes para trabajar, pero no es mi prioridad comprarme un carro y, además, yo no manejo. Quiero seguir trabajando para no dar lástima. Hay artistas que han ganado 14 mil soles semanales en una peña y ahora salen a pedir ayuda.

‘REY DE LOS HUEVOS’ ACLARA

En tanto, el esposo de Karla Tarazona, Rafael Fernández, explicó que su lujoso auto todavía figura en la Sunarp a nombre de César Acuña Núñez, porque el empresario norteño se encuentra radicando en Estados Unidos.

“Quiero aclarar que el Soat sí está vigente y el carro sigue a nombre de César porque se fue a Estados Unidos por temas familiares. Le aboné el dinero pero todavía no se ha hecho el cambio de título y la transferencia”, dijo Fernández.