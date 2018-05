Melcochita lanzó salsa para selección [VIDEO]

El cómico ‘Melcochita’ lanzó ‘A gritar Perú’, una salsa en homenaje a la selección nacional que estará en Rusia 2018.



“Grabé una con el grupo ‘Cambalache’ para alentar a la selección y ha quedado bien sabrosa. Se la he mandado a los seleccionados y les ha gustado. Es más, hasta me han invitado a Rusia, pero no iré porque me puedo emocionar gritando los goles y tengo que cuidar mi ‘bobby’ (corazón)”, señaló.



Además, dijo que se siente feliz por el buen rating del ‘Reventonazo de la Chola’ que hizo 14.4 puntos y lideró su horario.

“Seguimos vigentes, la estamos rompiendo con la Chola”, agregó el cómico que integra el show ‘Mundialistas’ que se presenta en Miraflores. (E.C.)