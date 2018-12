'Melcochita' molesto con Magaly Medina porque lo 'mandó al asilo'

Indignado. El comediante Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, lamentó las declaraciones de Magaly Medina, porque según él, la ‘pelirroja’ lo mandó para el ‘asilo’.



“Estoy molesto e indignado por las declaraciones de Magaly, ha dejado entrever que mi familia me debe mandar al asilo. Yo solo le voy a decir una cosa a la señora Medina, que estoy más fuerte que su marido Alfredo Zambrano”, dijo ‘Melcochita’.

“Para que ella hable así, seguro mandó a sus padres al asilo. Yo soy un hombre que trabaja, con fuerza y energía. Yo apoyo a mis hijos, a mis nietos, a mis hermanos. No soy un abuelito inútil. Estoy seguro de que yo voy a vivir más que su marido”, agregó.



Asimismo, indicó que no tendría problemas en asistir al programa que alista la ‘Urraca’, pero lo haría por un solo motivo.

“Yo no me hago ‘paltas’. Si me invita a su programa, claro que voy, pero voy para cuadrarla”, acotó el también cantante.