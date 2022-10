Pablo Villanueva, ‘Melcochita’ aconsejó a Gisela Valcárcel y Magaly Medina tomarse un café para limar asperezas del pasado, pues no se ve bien que estén enfrentadas porque son unas damas y deben olvidar las rencillas del pasado. Les pide apoyarse como lo hacen los artistas en otros países.

“Creo que todo (el enfrentamiento) fue para subir el rating. Deberían sentarse a tomar un café y conversar, todo por el conducto regular, porque se ve feo estar sacando cosas antiguas. Entre presentadores, artistas, todos debemos apoyarnos como en otros países”, dijo el cómico.

Ellas son ‘comadres’...

Claro, son unas damas y no se ve bien que se estén peleando. Tienen que cuidarse y enfocarse en cosas positivas, lo pasado es pisado. Cuántas veces han querido que yo pise el palito, pero no hago caso.

Tal vez ya no se enfrenten al ver la reacción del público en redes sociales...

Es lo que deberían hacer.

¿Cómo se encuentra usted?

Bien, con buena salud y tranquilo en casa junto a mi esposa e hijas, solamente salgo cuando hay trabajo.

LA BRONCA

L a segunda gala de ‘El gran show’ mostró algunas indirectas para Magaly Medina, entre las más comentadas está la aparición del ‘Apoteósico’ en una prisión, la cual supondría una clara referencia a los 6 meses de cárcel que tuvo que cumplir la ‘Urraca’ en el año 2008 tras perder la demanda que le interpuso Paolo Guerrero.

Magaly afirmó que en aquel año recibió el apoyo del público, que pidió su libertad, ya que lo consideraban una injusticia: “Lo que sí me dio la cárcel es saber exactamente la medida del cariño del público, porque lo que sí fue apoteósico, no es su locutor en off, sino el apoyo de la gente mientras estuve en la cárcel”.

La periodista de espectáculos también indicó que si Gisela hubiera ido a prisión, nadie hubiera pedido su liberación. Además, dijo que ‘Señito’ es quien debería purgar condena en la cárcel. “Si Gisela, por alguna razón, vas a prisión, eso no pasaría, porque tú deberías ir a prisión por todas las bobadas que hablas en tus programas”.

Magaly Medina recordó que en su regreso a la televisión después de salir de prisión hizo 32 puntos de rating. La Urraca precisó que fue un regreso de un solo día, pues necesitaba recuperarse por todo el tiempo que pasó tras las rejas.

“El día que yo regreso, porque fue un regreso de un solo día, ese día por cierto nosotros hicimos 32 puntos de rating como un partido de fútbol”, expresó Medina.