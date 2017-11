Melcochita mantiene su vigor con maca negra Pablo Villanueva y Monserrat Seminario permitieron que las cámaras del programa Trapitos Al Aire ingresen a su departamento y al entrar a la cocina, Joselito Carrera, encontró el secreto mejor guardado del cómico.

El conductor del espacio encontró algo que le llamó la atención en la cocina. Nada menos que una botella que tenía las siglas: "L.P.M.", lo que significa "Levántate pájaro muerto", al parecer una bebida exótica. Además, de unos sobres de maca negra y "Vigorón" para mantener vital la actividad del sonero, los mismos que probó Carrera.

Todo indica que Melcochita sabe cómo mantener la llama del amor con su esposa Monserrat, razón por la que están juntos hace 12 años y con tres pequeñas hijas fruto de su matrimonio civil. De otro lado, el sonero señaló que si la muerte lo visita, ya puede morir en paz pues ha logrado muchas cosas durante su larga carrera.

“Gracias a Dios nada me falta hacer, he hecho de todo y hasta doctorado he recibido. Yo ya puedo irme tranquilo al más allá”, indicó. Finalmente, reveló que ama a su esposa y lo hará “hasta que la muerte nos separe. Soy un padre feliz, mis hijas lo son todo”, acotó Melcochita.

En septiembre, Melcochita celebró a lo grande sus 81 años. Acompañado de sus amigos, hijos y su esposa Monserrat Seminario, ‘Melcochita’ ‘tiró la casa por la ventana’ presentando un menú variado con arepas, seco de cabrito y como plato de fondo, chanchito al palo ‘sazonado con un poquito de viagra’, dijo entre risas.



“Cumplo 81 añitos, pero tengo la potencia de un muchacho de 18. ¿El secreto? Pura maca y siempre verle lo positivo a la vida. Este cumpleaños lo disfruto al máximo”, expresó ‘Melcochita’.



“Muchos afirmaron que ella no me amaba, pero cuando viví lo del accidente le tapó la boca a todos. Estuvo dos días esperándome, sin tener yo ni un sol y con un futuro incierto. Por eso, ahora estamos más unidos y felices”, comentó ‘Melcochita’. Y claro, con ‘Melcocha’ eran infaltables los chistes.

