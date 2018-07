Melcochita sufre porque no puede pagar lo que solicita la Fiscalía: "Estoy misio" | ENTREVISTA

‘Estoy misio’, expresó preocupado el humorista Pablo Villanueva ‘Melcochita’, luego de conocerse que la Fiscalía ha solicitado que la figura de América Televisión pague 1 millón 23 mil soles como reparación civil para la familia de los agraviados (Gilmer Castillo y Jorge Saldaña), víctimas del accidente que ocasionó en el distrito de Paiján, La Libertad, al norte de Lima.



Como se recuerda, en diciembre del 2016, ‘Melcochita’ chocó su camioneta contra una motocicleta en la que viajaban Gilmer y Jorge; el primero falleció en el hospital a donde fue trasladado, mientras que el segundo se salvó de morir.



“Me están pidiendo más de un millón de soles, cuando yo necesito que me den 500 soles porque estoy misio. Lo que tengo es para comer, para mis hijas y su colegio. ¿De dónde voy a sacar ese dinero? La gente está viendo más como un negocio lo del tema del difunto, ha sido un accidente y yo estuve sano”, expresó ‘Melcochita’.



¿Se ha visto afectado económicamente tras el accidente?

Claro. Estoy mal, porque en el canal no me pagan mucho y ahora me piden más de un millón.



¿Usted cumple con la persona que resultó herida?

Así es, en todo.



¿Presentó una apelación?

Por supuesto que me estoy defendiendo. Si no fuera ‘Melcochita’, no pasaría nada, están pensando que soy millonario, solo ven cómo lucrar. Si hubiera sido uno más del montón, no pasaría nada.



¿Es cierto que hace poco sufrió una descompensación?

Sí. No crean que porque uno se ríe todo está bien, uno se siente destrozado, pero la procesión se lleva por dentro.

