El programa de Magaly Medina está a punto de cumplir 25 años en la televisión peruana y la urraca viene presentando extractos de sus mejores ediciones. Este viernes, recordó la pelea del siglo entre Melcochita y Jimmy Santi, que se enfrentaorn en su set de televisión el 1 de noviembre de 2006.

En las imágenes, el cómico le recuerda al popular ‘Chinchin’ que le quería pegar desde hace algún tiempo y resalta que es mayor que él. El cantante le dice ‘callejonero’ y le pide que ‘se baje’, pero el humorista lo deja mal expresando que las personas que viven en los callejones tienen más clase que él.

“Cállate la boca carajo, cállate la boca, ya me cansaste, baboso” , dice Jimmy Santi al mismo tiempo que le pega varias cachetadas. “Quieres que te responda, me das pena, crees que te tengo miedo, por qué eres así”, le contestó Melcochita sin alterarse en lo más mínimo.

“A mí no me gusta agredir, yo no hablo mucho, solo con mi ‘pepe’, mi cañón. A Chibolín qué cosa no le digo hermano... Chibolín tiene más plata que tú”, le dijo el cómico asegurando que conoce muchos años al ‘señor Carbajal’.

MAGALY ELOGIA A MELCOCHITA

Magaly Medina comentó las imágenes de hace 16 años y resaltó la actitud de Melcochita. “Han visto la calidad histriónica y la sangre fría de Melcochita, un hombre curtido en el mundo del espectáculo, nadie le hacía perder la sonrisa. Pero ahí Jimmy Santi perdía la paciencia ante la tranquilidad y la criollada y el chiste de Melcochita. Ahí se ven dos aspectos que siempre se han visto en nuestra farándula, el que pierde la paciencia, la correa, el que se cree el intocable, frente a alguien que maneja mejor su imagen, su humor, el doble sentido y la tolerancia, en un mundo en el que todos nos damos y recibimos. Ese es un artistaza, Melcochita le da una lección de lo que es tener correa a Jimmy Santi, porque quien se ve mal es el ‘Chinchin’, tratando de ser agresivo, llegar al maltrato físico y así no se solucionan las cosas. Melcochita solo con la palabra, con su humor, lo sacaba de quisco ”, acotó la urraca.

Magaly Medina elogió la actitud de Melcochita y lo consideró un verdadero artista, al no perder la paciencia cuando Jimmy Santi incluso lo golpeó en vivo.

